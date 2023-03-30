Состоялось очередное заседание Экономического совета

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На заседании, проведенном под руководством председателя Совета, премьер-министра Азербайджана Али Асадова, обсуждались оптимизация импортных таможенных пошлин на сырье и промежуточные товары с целью повышения конкурентоспособности местного производства, вытекающей из реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы, а также вопросы развития ненефтяной экономики, направления и механизмы стимулирования стратегических инвестиционных проектов для устойчивого развития и другие актуальные вопросы.

На заседании были заслушаны доклад министра экономики Микаила Джаббарова по вопросам повестки дня, а также мнения и предложения членов Совета.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и даны поручения соответствующим структурам.