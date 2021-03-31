Со дня геноцида азербайджанцев прошло 103 года

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев.

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев.

Как напоминает Report, со дня тех кровавых событий минуло 103 года.

30 марта и 3 апреля 1918 года в Баку, в различных частях Бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других территориях страны Бакинский Совет и вооруженные формирования армянских дашнаков учинили геноцид против азербайджанского народа. Было убито около 12 тыс. азербайджанцев, десятки тысяч людей пропали без вести.

В результате геноцидов, учиненных против азербайджанского народа, начиная с 1988 года, были захвачены территории Нагорного Карабаха и 7-ми прилегающих районов. Таким образом, было оккупировано 20% территории страны, сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самое кровавое из этих событий произошло 31 марта 1918 года. Воспользовавшись происшедшими в России февральским и октябрьским переворотами 1917 года, армянам удалось реализовать свои черные планы под большевистским флагом. С марта 1918 года Бакинская коммуна, прикрываясь борьбой с контрреволюционными элементами, приступила к реализации своих гнусных планов, преследующих целью очистить Бакинскую губернию от азербайджанцев.

Во время мартовской резни армяне подвергли пушечному обстрелу и разрушили множество старинных зданий, исторических памятников, святилищ.

В результате выстрелов, открытых размещенной в Каспийском море флотилией, были сильно повреждены минареты мечетей "Джума" и "Тезепир". Вооруженные подразделения дашнаков в караван-сарае подожгли тела зверски убитых здесь людей.

После советизации Закавказья армяне в 1920 году объявили Зангезур и ряд других азербайджанских земель территорией Армянской ССР. На последующем этапе политика депортации азербайджанцев с этих территорий приняла более обширный характер. Для этого армяне, на основе специального постановления Совета министров СССР от 23 декабря 1947 года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР", в 1948-1953 гг. добились на государственном уровне массовой депортации азербайджанцев со своих исторических территорий.

31 марта 1919 и 1920 года два раза был отмечен Азербайджанской Демократической Республикой как день общенациональной скорби. После завоевания Азербайджаном независимости возникла возможность создания объективной картины исторического прошлого нашего народа. В подписанном 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указе "О геноциде азербайджанцев" дана политическая оценка этим событиям и впервые официально объявлено о геноциде азербайджанцев со стороны армян.

26 марта 1998 года президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал указ "О геноциде азербайджанцев". С тех пор 31 марта - День геноцида азербайджанцев - ежегодно отмечается в нашей стране на государственном уровне.