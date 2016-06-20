Сиявуш Новрузов: В ЦИК направлено 29 протоколов, связанных с вмешательством сторонников Игбала Агазаде в избирательный процесс

"Его утверждения ложные"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Заявление Игбала Агазаде о якобы имевшей место фальсификации на повторных выборах в Милли Меджлис не соответствует действительности. Наоборот, его полномочные представители пытались через журналистов повлиять на процесс в избирательных участках. Попытка незаконного вмешательства этих лиц в избирательный процесс была пресечена".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, был составлен протокол, в котором указаны случаи вмешательства в избирательный процесс полномочных представителей председателя партии "Умид" Игбала Агазаде и его наблюдателей: "29 протоколов, связанных с вмешательством в избирательный процесс, были отосланы в избирательную комиссию Агдашского избирательного округа №90 и Центризбирком. Его утверждения ложные".

Официальный представитель ПЕА заявил о невозможности достижения Игбалом Агазаде хороших результатов на повторных выборах по данному округу: "Агдашская районная организация ПЕА очень активна. Нами была выдвинута кандидатура председателя районной организации партии Джавида Османова, который и одержал победу большинством голосов".

Отметим, что 18 июня состоялись повторные выборы в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90. По предварительным результатам, 19 674 (85,56%) из 40 203 избирателей по данному округу отдали голоса за Джавида Османова.

Председатель партии "Умид" Игбал Агазаде стал вторым, набрав 1802 (7, 84%) голоса.