Сиявуш Новрузов: Для написания комментария в соцсетях необходимо требовать регистрацию с удостоверением личности

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Это – серьезный вопрос. Управление миром построено на информации. Принятие закона "Об информации, информатизации и защите информации" является важным вопросом. То есть, вопрос информационной безопасности важен. Данный законопроект мы должны еще более ужесточить".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении в парламенте законопроекта "Об информации, информатизации и защите информации" сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджана" Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что по статистике суицидов некоторые европейские страны занимают первое место в мире: "Разве при Советском союзе не происходили аварии или суициды? Чтобы завоевать популярность, на сайтах отдают предпочтение подобным сообщениям, откладывая в сторону более важные вопросы. Они поощряют других делать то же самое. Все передачи на телеканалах предлагают криминальную хронику. Зарабатывать очки, поспешно предоставляя обществу информацию, неправильно. Подобные информации направляют некоторых людей в отрицательном направлении".

Депутат заявил, что для написания комментария в соцсетях необходимо требовать регистрацию с удостоверением личности: "Интернет в нашей стране свободный. Любой человек оскорбляет другого, не понимая, что это читают все. Открывая фальшивый профиль, пишут все, что хотят. В данном вопросе должна быть установлена ответственность. Создав за границей какой-то портал, пишут статьи об азербайджанской армии и солдатах. Есть и те, кто размещает эти новости. Видишь, что это люди, бежавшие из страны в той или иной форме. Подобная информация влияет на общество".