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Мехрибан Алиева: Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку - приоритетная задача для всех нас

Ситуация вокруг здания на улице Сулеймана Рустама под контролем

Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас.

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram.

"Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас. Для ее решения необходимы и гражданская позиция, и неравнодушие людей к архитектурному облику своего родного города, и активный общественный контроль. Ситуация, сложившаяся вокруг старинного здания на улице Сулеймана Рустама в Баку находится под контролем государства. Принимаются все меры, чтобы культурному наследию нашей страны не был нанесен ущерб, ведь уникальные и многообразные архитектурные памятники – это наше общее достояние. Нашу страну, наш город нужно беречь как родной дом – наш общий дом!», - написала Мехрибан Алиева.

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