Шуейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Следует осуждать людей, которые совершают негативные действия под прикрытием ислама

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые граждане Азербайджана уехали в другие страны и примкнули к различным группировкам. Им следует объяснить, что это неверный шаг".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что нужно осуждать людей, которые совершают негативные действия под прикрытием ислама, так как они попадают под влияние других государств: "Нельзя совершать негативные деяния, прикрываясь исламом. В религии запрещено проливать кровь".

Шейх-уль-ислам также подчеркнул, что самобичевание цепями в день Ашура неправильно: "Нельзя проливать кровь впустую".