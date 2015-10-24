 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шуейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Следует осуждать людей, которые совершают негативные действия под прикрытием ислама

    Некоторые граждане Азербайджана уехали в другие страны и примкнули к различным группировкам

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые граждане Азербайджана уехали в другие страны и примкнули к различным группировкам. Им следует объяснить, что это неверный шаг". 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. 

    Он отметил, что нужно осуждать людей, которые совершают негативные действия под прикрытием ислама, так как они попадают под влияние других государств: "Нельзя совершать негативные деяния, прикрываясь исламом. В религии запрещено проливать кровь". 

    Шейх-уль-ислам также подчеркнул, что самобичевание цепями в день Ашура неправильно: "Нельзя проливать кровь впустую".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi