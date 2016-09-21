Шахин Алиев: Формирование института вице-президентства отвечает демократическим стандартам

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Заключение Венецианской комиссии неверное".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации президента Азербайджана Шахин Алиев.

Он отметил, что это заключение основано на 159-ой статье Конституции Азербайджана: "В Конституции Азербайджана нет 159-й статьи".

Ш.Алиев отметил, что формирование института вице-президентства отвечает демократическим стандартам: "На каких демократических стандартах основаны их претензии? Нет такого. Все знают США как демократическую страну. Здесь есть институт вице-президентства. Никто не называет их антидемократичными".

Завотделом Администрации президента напомнил, что опубликованы статьи о том, что Кабинет министров не занимается реформами: "Институциональная структура Кабинета министров не предусмотрена для подобной деятельности. То есть, не может полностью быстро успеть реализовать функцию в связи с реформами".

Он отметил, что Венецианская комиссия в своем заключении не ссылается на опыт никакой страны: "Вынесенные на референдум проекты согласованы с Конституцией. Также оспорен вопрос продления срока полномочий президента до 7 лет. Во многих странах мира есть такой срок. Каждые 3 года из 5 лет Азербайджан живет в условиях выборов. Выходом из этой ситуации является продление срока президентских полномочий до 7 лет".