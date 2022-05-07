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СГБ: Представителями РФ выдвинуты необоснованные обвинения против Азербайджана

СГБ: Представителями РФ выдвинуты необоснованные обвинения против Азербайджана В последнее время представители Российской Федерации неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, высказывали определенные мнения о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования, связанные с биологическим оруж
Внутренняя политика
7 мая 2022 г. 11:09
СГБ: Представителями РФ выдвинуты необоснованные обвинения против Азербайджана

В последнее время представители Российской Федерации неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, высказывали определенные мнения о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования, связанные с биологическим оружием, при финансовой поддержке третьих стран.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана, эти мнения, высказываемые без указания каких-либо фактов, воспринимаются общественностью республики с определенным беспокойством.

"Заявляем, что в Азербайджане никогда не функционировали подобные научные центры, не проводились какие-либо исследования, которые могли бы нанести вред здоровью населения страны или граждан соседних государств. Вызывает сожаление, что подобные заявления делаются на международных мероприятиях, в том числе в такой авторитетной организации, как ООН, без ознакомления с позицией азербайджанской стороны. В то же время, исходя из партнерских отношений, в случае если будут представлены конкретные факты по заявленному противоположной стороной вопросу, выражаем готовность к их расследованию", - отметили в СГБ.

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Версия на азербайджанском языке DTX: "Rusiya təmsilçiləri Azərbaycana qarşı əsassız iddialar irəli sürüb"

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