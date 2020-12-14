Сферы, деятельность которых разрешена в период карантинного режима

С 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны будет приостановлена деятельность сфер, за исключением тех, которые определены постановлением Кабинета Министров.

С 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны будет приостановлена деятельность сфер, за исключением тех, которые определены постановлением Кабинета Министров.

Как передает Report, это говорится в постановлении Кабинета министров «Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджанской Республике с 14 декабря 2020 года».

Согласно постановлению, в период особого карантинного режима продолжат деятельность следующие сферы:

1. По сферам здравоохранения и социального обслуживания:

- научно-исследовательские и лабораторные услуги;

- услуги больниц, поликлиник и других медицинских учреждений;

- ветеринарные услуги;

- производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских инструментов;

- социальные услуги;

- услуги по уходу за лицами с психическими и эмоциональными нарушениями, а также нуждающимися в особом уходе.

2. По сфере инфраструктуры:

- коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии);

- производство и поставка электроэнергии;

- водоснабжение и мелиорация;

- телекоммуникация и связь;

3. По транспорту и логистике:

- грузовые перевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

- железнодорожное, морское, портовое и автомобильное обслуживание;

- логистические услуги;

- услуги общественного транспорта и такси.

4. По основным производственным направлениям:

- производство продукции оборонной промышленности;

- деятельность в машиностроительной промышленности;

- производство нефтяного оборудования и установок;

5. Розничные и оптовые продажи:

- продуктовые магазины (супермаркеты, рынки);

- аптеки;

- заправочные станции;

- Оказание услуг по доставке (или онлайн-продажи) всеми торговыми объектами (кроме продуктовых магазинов и аптек) на территории Азербайджанской Республики);

- Оказание услуг по доставке (или онлайн-продажи) клиентам в объектах общественного питания на территории Азербайджанской Республики, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах.

6. По бытовым услугам:

- сбор и утилизация бытовых отходов;

- почтовые услуги;

- химическая очистка;

- уборка жилых помещений, за исключением квартир;

- ремонт автомобилей;

- автомойки;

- приюты для животных;

7. Средства массовой информации.

8. По финансовым организациям:

- банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;

- инвестиционные компании, фондовые биржи;

- страховые компании;

- организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги.

9. По видам специальных услуг:

- услуги доставки;

- ремонт бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств;

- дезинфекционные услуги.

10. Адвокатская деятельность.

11. Деятельность гостиниц.

12. Проведение официальных спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям.

Отметим, что передвижение сотрудников частных юридических лиц и физических лиц и их работников, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, будет разрешено после внесения работодателем информации о них на портале «icaze.e-gov.az» с использованием усиленной электронной подписи.