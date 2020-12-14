Сферы, деятельность которых разрешена в период карантинного режима

С 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны будет приостановлена деятельность сфер, за исключением тех, которые определены постановлением Кабинета Министров.
Как передает Report, это говорится в постановлении Кабинета министров «Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджанской Республике с 14 декабря 2020 года».
Согласно постановлению, в период особого карантинного режима продолжат деятельность следующие сферы:
1. По сферам здравоохранения и социального обслуживания:
- научно-исследовательские и лабораторные услуги;
- услуги больниц, поликлиник и других медицинских учреждений;
- ветеринарные услуги;
- производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских инструментов;
- социальные услуги;
- услуги по уходу за лицами с психическими и эмоциональными нарушениями, а также нуждающимися в особом уходе.
2. По сфере инфраструктуры:
- коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии);
- производство и поставка электроэнергии;
- водоснабжение и мелиорация;
- телекоммуникация и связь;
3. По транспорту и логистике:
- грузовые перевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
- железнодорожное, морское, портовое и автомобильное обслуживание;
- логистические услуги;
- услуги общественного транспорта и такси.
4. По основным производственным направлениям:
- производство продукции оборонной промышленности;
- деятельность в машиностроительной промышленности;
- производство нефтяного оборудования и установок;
5. Розничные и оптовые продажи:
- продуктовые магазины (супермаркеты, рынки);
- аптеки;
- заправочные станции;
- Оказание услуг по доставке (или онлайн-продажи) всеми торговыми объектами (кроме продуктовых магазинов и аптек) на территории Азербайджанской Республики);
- Оказание услуг по доставке (или онлайн-продажи) клиентам в объектах общественного питания на территории Азербайджанской Республики, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах.
6. По бытовым услугам:
- сбор и утилизация бытовых отходов;
- почтовые услуги;
- химическая очистка;
- уборка жилых помещений, за исключением квартир;
- ремонт автомобилей;
- автомойки;
- приюты для животных;
7. Средства массовой информации.
8. По финансовым организациям:
- банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;
- инвестиционные компании, фондовые биржи;
- страховые компании;
- организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги.
9. По видам специальных услуг:
- услуги доставки;
- ремонт бытовой техники, компьютеров и мобильных устройств;
- дезинфекционные услуги.
10. Адвокатская деятельность.
11. Деятельность гостиниц.
12. Проведение официальных спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям.
Отметим, что передвижение сотрудников частных юридических лиц и физических лиц и их работников, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, будет разрешено после внесения работодателем информации о них на портале «icaze.e-gov.az» с использованием усиленной электронной подписи.