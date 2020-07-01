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Сейфулле Азимову присвоено звание генерал-лейтенанта

Сейфулле Азимову присвоено звание генерал-лейтенанта

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие специальные звания присвоены следующим офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

высшее специальное звание генерал-лейтенанта полиции

генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову

высшее специальное звание генерал-майора полиции

полковнику полиции Теймуру Кямиль оглу Гаджиеву

полковнику полиции Нуруллаху Абдулла оглу Мамедханлы.

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