Сейфулле Азимову присвоено звание генерал-лейтенанта

Сейфулле Азимову присвоено звание генерал-лейтенанта

1 июля, 2020 18:11

https://report.az/storage/news/c02c63747b4e42ee2a875571ad0cf3af/f9d0649c-fb32-4087-af69-cc0607b36952_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие специальные звания присвоены следующим офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики: высшее специальное звание генерал-лейтенанта полиции генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову высшее специальное звание генерал-майора полиции полковнику полиции Теймуру Кямиль оглу Гаджиеву полковнику полиции Нуруллаху Абдулла оглу Мамедханлы.

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