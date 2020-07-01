Сейфулле Азимову присвоено звание генерал-лейтенанта

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие специальные звания присвоены следующим офицерам Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
высшее специальное звание генерал-лейтенанта полиции
генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову
высшее специальное звание генерал-майора полиции
полковнику полиции Теймуру Кямиль оглу Гаджиеву
полковнику полиции Нуруллаху Абдулла оглу Мамедханлы.