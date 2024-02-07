Сергей Марков: Граждане Азербайджана демонстрируют высокую активность на выборах

Граждане Азербайджана демонстрируют высокую активность на президентских выборах.

Граждане Азербайджана демонстрируют высокую активность на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Мы ездим на избирательные участки в составе наблюдательной миссии. Граждане активно участвуют в голосовании, наблюдается высокая явка", - сказал он.

По словам политолога, граждане воодушевлены тем, что это первые выборы, которые проходят на всей территории Азербайджана, после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности.