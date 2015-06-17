​Самед Сеидов: Принятое Европейским судом решение может привести к очень серьезным политическим последствиям

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Большая палата Европейского суда по правам человека приняла серьезное решение касательно жалобы азербайджанских вынужденных переселенцев.

Руководство Армении заявляет всем международным организациям, что, якобы, Армения не оккупировала азербайджанские территории. Данным решением Европейского суда претензии Армении потерпели крах".

Об этом в заявлении Report отметил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПА СЕ) Самед Сеидов.

По его словам, принятое Европейским судом решение может привести к очень серьезным политическим последствиям: "Данным решением известный всему миру факт получил подтверждение в юридической плоскости. Правда рано или поздно всплывает. Хотя и постепенно, но все же правый голос и объективная позиция Азербайджана занимают свое место. Азербайджан не просил у кого-то чего-то необычного. Просто, наша страна выступает за объективный подход к вопросу. При наличии объективного подхода справедливость торжествует".

Напомним, что Большая палата Европейского суда по правам человека огласила свое решение касательно жалобы азербайджанских вынужденных переселенцев. Согласно решению, были нарушены права вынужденных переселенцев, лишенных возможности доступа к своей собственности.

Дело "Чирагов и другие против Армении" было представлено на рассмотрение Евросуда в апреле 2005 года.

Изгнанные в 1992 году в результате оккупации Армении с родных территорий и не сумевшие вернуться в свои дома вынужденные переселенцы из Лачинского района Азербайджанской Республики обратились с жалобой в суд. Жалоба была подана в апреле 2005 года и принята судом на производство.