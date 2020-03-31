​С сегодняшнего дня гражданам Азербайджана запрещено выходить на улицу

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в индивидуальных домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).
Как передает Report, выход людей из индивидуальных домов и квартир возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.
В связи с отмеченным деятельность в других направлениях кроме работы и услуг необходимых для жизнедеятельности людей останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.
С целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией на объявленный срок запрещается деятельность по следующим сферам работы и услуг:
-Обслуживание клиентов на месте во всех объектах торговли и общественного питания, в том числе ресторанах, кафе и чайных (за исключением деятельности супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, выноса, доставки и онлайн-продаж);
-Обслуживание в местах отдыха и развлечений;
-Деятельность объектов культуры, в том числе музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортзалов;
-Услуги парикмахерских, салонов красоты, массажных, бань и косметические услуги (в том числе услуги в этой сфере в доме клиента или в других местах);
-Ритуальные услуги, за исключением похорон, в том числе организация поминок в ритуальных залах, палатках и других закрытых местах;
-Пошивочные услуги, в том числе услуги в этой сфере в доме клиента или в других местах;
-Фотоателье/фотостудии, в том числе услуги в этой сфере в доме клиента или в других местах;
-Услуги по организации мероприятий (в том числе дней рождений, свадеб, обручений и других подобных церемоний в доме клиента или в других местах);
-Спортивные и оздоровительно-восстановительные услуги (за исключением медицинских услуг в этой сфере);
-Услуги по уборке в индивидуальных квартирах;
-Услуги индивидуального обучения и репетиторские услуги (в том числе услуги в этой сфере в домах).
В этот период разрешается деятельность в следующих направлениях с условием соблюдения требований периода особого режима:
1.Органы исполнительной власти и организации, список которых определен Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.
2. В области здравоохранения и в сфере социальных услуг:
-Научно-исследовательские и лабораторные услуги
-Больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения
-Ветеринарные услуги
-Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств
-Социальные услуги
-Услуги по уходу за лицами с умственными недостатками и лицами, нуждающимися в особом уходе.
3.В области инфраструктуры
-Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии)
-Производство электроэнергии и энергоснабжение
-Водоснабжение и мелиорация
-Услуги телекоммуникации и связи
4.По транспортной и логистической сфере:
-Грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожными автомобильным транспортом
-Железнодорожные, мореходные, портовые, автодорожные услуги
-Логистические услуги
-Услуги общественного транспорта и такси
5.Основные виды производства:
-Производство продукции оборонной промышленности
-Производство нефтяного оборудования и сооружений
-Производство продуктов питания и сырья для них, в том числе заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания
-Производство средств ежедневного ухода и гигиены
-Производство химической продукции
-Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств
-Земледелие и сбор урожая
-Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа
-Передача нефти и газа по трубопроводам
-Деятельность в металлургической промышленности
-Производство и ремонт строительного и бытового оборудования
-Инженерные и проектировочные услуги
-Строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог
-Производство фасовочной продукции
-Производство каменных, металлических и деревянных изделий
-Производство и ремонт мебели
-Забой скота
6.По розничной и оптовой продаже:
-Пункты по продаже продовольственных товаров
-Аптеки
-Заправочные пункты
-Зоомагазины, в том числе пункты по продаже корма для животных
-Пункты по продаже строительных материалов и бытовых мелочей
7.По бытовым услугам:
-Сбор и утилизация бытовых отходов
-Почтовые услуги
-Химчистка
-Очистка жилых зданий, за исключением квартир
-Ремонт автомобилей
-Пункты мойки автомобилей
-Услуги перевода
-Приюты для животных
-Услуги дизайна
8.Средства массовой информации
9.По финансовым организациям
-Банки и пункты обмена валюты
-Страховые организации
-Организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги
10. По специальным видам услуг:
. Услуги доставки
• Ремонт бытового оборудования
• Дезинфекционные услуги
В период карантина каждое лицо и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.
Дополнительно будет определен список и режим работы государственных и частных организаций, которые будут осуществлять деятельность в период особого режима.
С учетом длительного инкубационного периода вируса COVID-19, скорости его распространения от наших граждан требуется соблюдать требования и правила Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, действовать в соответствии с мерами самоизоляции, при необходимости выходить из дома придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.
При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.