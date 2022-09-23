Прекращена служба ряда сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана

В связи с достижением предельного возраста прекращена служба ряда сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.

В связи с достижением предельного возраста прекращена служба ряда сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

В связи с этим Генпрокурором Кямраном Алиевым были приняты прокурор отдела защиты государственного обвинения Генпрокуратуры, главный советник юстиции Османов Мовлуд Омар оглу, прокурор Управления по надзору за следствием в прокуратуре, главный советник юстиции Нематли Фирдовси Ильяс оглу и старший прокурор Управления организационного и исполнительного контроля Генпрокуратуры, главный советник юстиции Алиев Алихан Атахан оглу.

На встрече Мовлуд Османов и Фирдовси Нематли были награждены почетной грамотой Генпрокуратуры, Алихан Алиев – юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие прокуратуры Азербайджана (1918-2018)". Также им были вручены подарки.

В завершение было сделано фото на память.