Report стал победителем Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2023

Победителям вручена Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY 2023.

Победителям вручена Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY 2023.

Как сообщает Report, победителями в номинации "Информация и новости“ стали ” Baku TV-Ru" и "Информационное агентство Report".

В номинации "Лучшие социальные медиа" победителем стал Baku TV.ru, а в номинации "Лучший сайт" - Report.az

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на церемонии награждения сказал:" Мы гордимся тем, что удостоены награды NETTY. Мы и дальше будем стараться обеспечивать наших читателей оперативными, а главное достоверными новостями".

NETTY, созданный в 2004 году, и который проводится в 18-й раз, ежегодно определяет и награждает лучшие интернет-сайты, приложения, социальные ресурсы Азербайджана.