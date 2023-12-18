О нас

Report стал победителем Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2023

Report стал победителем Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2023 Победителям вручена Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY 2023.
Внутренняя политика
18 декабря 2023 г. 19:55
Report стал победителем Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2023

Победителям вручена Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY 2023.

Как сообщает Report, победителями в номинации "Информация и новости“ стали ” Baku TV-Ru" и "Информационное агентство Report".

В номинации "Лучшие социальные медиа" победителем стал Baku TV.ru, а в номинации "Лучший сайт" - Report.az

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на церемонии награждения сказал:" Мы гордимся тем, что удостоены награды NETTY. Мы и дальше будем стараться обеспечивать наших читателей оперативными, а главное достоверными новостями".

NETTY, созданный в 2004 году, и который проводится в 18-й раз, ежегодно определяет и награждает лучшие интернет-сайты, приложения, социальные ресурсы Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоReport Information Agency wins NETTY 2023 - National Internet Award of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото"Report" İA "NETTY 2023" Milli internet-mükafatının qalibi olub

Другие новости из категории

TƏBİB: Вакцины от кори будут доставлены в Азербайджан до конца года
TƏBİB: Вакцины от кори будут доставлены в Азербайджан до конца года
18 декабря 2023 г. 16:53
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 39 мин
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 39 мин
18 декабря 2023 г. 16:02
Айгюн Алиева: Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности
Айгюн Алиева: Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности
18 декабря 2023 г. 15:43
Две политические партии поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Две политические партии поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
18 декабря 2023 г. 14:56
В Физули вернулись еще 22 семьи бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ Физули вернулись еще 22 семьи бывших вынужденных переселенцев
18 декабря 2023 г. 14:40
На освобожденных территориях будут созданы адвокатские бюро
На освобожденных территориях будут созданы адвокатские бюро
18 декабря 2023 г. 13:49
Будет проведет капитальный ремонт автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба
Будет проведет капитальный ремонт автомобильной дороги Красная Слобода-Гухуроба
18 декабря 2023 г. 13:39
Автомобильные дороги на территории Низаминского района Баку будут капитально отремонтированы
Автомобильные дороги на территории Низаминского района Баку будут капитально отремонтированы
18 декабря 2023 г. 13:28
Подготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Ханлыг
ФотоПодготовлен видеоролик, демонстрирующий будущий облик села Ханлыг
18 декабря 2023 г. 12:02
Военная прокуратура провела в Шуше мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Военная прокуратура провела в Шуше мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
18 декабря 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi