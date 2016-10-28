Рамиз Мехтиев: Азербайджан находится на этапе истоpических перемен во всех областях

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан находится на этапе истоpических перемен во всех областях".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента, академик Национальной академии наук Азербайджана Рамиз Мехтиев в своей статье под названием "V Бакинский международный гуманитарный форум – площадка мирового масштаба, которая дает понимание, в каком направлении обществу надо двигаться".

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Азербайджан находится на этапе истоpических перемен во всех областях. Под руководством президента Ильхама Алиева наша молодая независимая страна, уверенно преодолев сложности переходного периода, перешла к новой фазе общественно-политического развития, модернизации экономики, подъема общенационального самосознания народов Азербайджана.

Наше обновляющееся общество находится в своем динамизме и устремленности в счастливое будущее - в мир XXI века. Азербайджан – светское, современное государство, восточное и западное, для которого характерны смешение этносов, языков и религий, их совместная жизнь в мире и согласии. Можно смело сказать, что сегодня здесь решаются судьбы не только нашей страны, но и государств региона, не только сугубо национальные, но и транснациональные, глобальные вопросы.

Азербайджан представляет собой место активных дипломатических контактов, поле интенсивных переговорных процессов, подписания важнейших исторических документов. Наше государство в буквальном смысле слова превратилось в площадку встречи представителей различных цивилизаций. Это многокультурная, полиэтническая, толерантная, готовая ко все новым свершениям и инициативам страна, где величественные памятники старины гармонично соседствуют с элегантными новостройками, господствует мозаика различных архитектурных стилей и исторических пластов и, наряду с нефтегазовым, крепнет масштабный "культурный бум". Переход от жизни в идее к жизни в реальности наглядно и зримо можно проследить на примере как социально-экономической трансформации, так и самого духа нашей страны, ориентированной из прошлого в будущее.

Бесспорно, наиболее заметным и ярким признаком вхождения Азербайджана в современный исторический этап является расцвет культурной жизни в нашей стране, открывающий все новые парадигмы и перспективы взаимопроникновения азербайджанских и общемировых духовных ценностей. В стране организуются многочисленные - как локального, так и глобального значения – саммиты, форумы, конференции и семинары, а также фестивали и конкурсы, пропагандирующие культурные ценности азербайджанского народа, их органичную взаимосвязь со всемирным цивилизационным процессом. Бакинский международный гуманитарный форум, проводящийся под патронажем лидеров Азербайджана и России, является показательным тому примером, своеобразным мостом дружбы народов.

Созданный в 2010 году по решению двух президентов – Ильхама Алиева и Дмитрия Медведева - и ставший уже традиционным, он объединяет на своих полях видных общественных и политических деятелей, выдающихся представителей науки, культуры, искусства. С трибун и в кулуарах Бакинского форума общаются, дискутируют и приходят к общим выводам представители разных стран, регионов и поколений. Показательно, что это происходит именно в Баку, ведь азербайджанская земля во все времена славилась толерантностью и гостеприимством, а азербайджанский народ - умением созидать и объединять.

Как подчеркивал на открытии V Бакинского международного гуманитарного форума президент Азербайджана Ильхам Алиев, "в последние годы Форум завоевал большое уважение на международной арене. Он занимает особое место среди престижных международных мероприятий. Азербайджан всегда уделял огромное внимание международному гуманитарному сотрудничеству. Мы считаем, что позитивные тенденции в мире должны усиливаться. Международное сотрудничество играет особую роль в развитии связей между странами. В последние годы мы провели с этой целью в нашей стране многочисленные международные мероприятия. Особое место среди них, конечно, занимает Бакинский международный гуманитарный форум. Раз в два года в нашей стране проводится Форум по межкультурному диалогу. Несколько лет назад в Баку состоялся Саммит религиозных лидеров мира. А в этом году был проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. В рамках всех этих престижных мероприятий состоялись широкие дискуссии, обсуждения относительно международного гуманитарного сотрудничества, мультикультурализма и других важных вопросов.

В последние годы Азербайджан также принимал престижные спортивные соревнования. Только в этом году в Баку впервые были проведены соревнования "Формула-1" и Всемирная шахматная олимпиада. А в прошлом году в Баку впервые в истории состоялись Европейские игры. Это само по себе показатель. Потому что первые Европейские игры прошли в мусульманской стране, что можно расценивать как вклад Азербайджана в усиление межрелигиозного, межкультурного диалога. А в следующем году в Баку будут проведены IV Исламские игры солидарности. То есть в одном городе в течение всего лишь двух лет состоялись Европейские игры и пройдут Исламские игры. Сегодняшний Азербайджан идет по этому пути".

Как и предыдущие, V Бакинский международный гуманитарный форум, стремясь ответить на вызовы и риски времени, в поисках путей их преодоления, отличался широким представительством и организационным размахом. В его работе принимало участие более 400 представителей из почти 80 стран (в их числе 15 лауреатов Нобелевской премии). Как отмечается на сайте Форума, "его участниками являются представители естественных, общественных и гуманитарных наук, а также культурной элиты мира, которые ставят перед собой амбициозную задачу формирования новой гуманитарной повестки дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в международном масштабе. На Форум приглашаются также "великие мира сего" – это действующие или бывшие главы государств и основатели транснациональных корпораций. Объединением представителей всех сфер человеческой деятельности достигается оптимальное решение насущных вопросов, волнующих человечество".

Тема мультикультурализма, как органично присущего азербайджанскому народу характеризующего свойства, определяющего саму его суть и особенности менталитета, является превалирующей в работе всех бакинских гуманитарных форумов. Исконный, перманентный мультикультурализм нашего народа во все, включая самые драматичные, времена позволял ему находить общий язык с представителями разных народов во всех уголках земли. Но главное - на собственной земле создать оазис межнационального мира и благоденствия.

Как отмечал президент Ильхам Алиев, "наша политика заключается в этом, наша история также построена на мультикультурализме. Правда, мультикультурализм, как понятие, является новым выражением, но он всегда был в Азербайджане. Независимо от общественно-политического строя, Азербайджан всегда являлся пространством мира, сотрудничества, взаимопонимания, и мы храним эти традиции. Проводя сегодня такие мероприятия, мы, как независимое государство, вносим вклад в развитие мультикультурализма, проводимая в Азербайджане политика усиливает в повседневной жизни эти позитивные тенденции… Неслучайно нынешний год в Азербайджане объявлен "Годом мультикультурализма". В Баку создан Международный центр мультикультурализма. Недалеко от Площади Государственного флага – этот флаг является символом нашей государственности – возведен памятник мультикультурализму.

Мы считаем, что этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания. Международные организации, отдельные страны должны высказывать свою позицию по данному вопросу. Потому что сегодня, к сожалению, в различных уголках мира звучат иные, пессимистичные мысли, связанные с мультикультурализмом. Некоторые считают, что мультикультурализм потерпел крах, другие вообще считают, что такую тенденцию нельзя допускать, она вредна. Это очень опасные мысли, подходы. Потому что давайте посмотрим, какова альтернатива мультикультурализму, и есть ли она? Конечно, есть. Но какая? Я считаю, что альтернатива мультикультурализму – это ксенофобия, дискриминация, расизм, исламофобия, антисемитизм. Это крайне опасные тенденции. Мы неоднократно видели в истории, к каким страшным бедствиям приводит усиление этих тенденций. Поэтому все прогрессивное человечество должно сплотиться вокруг идей, идеалов мультикультурализма. Здесь должна быть продемонстрирована однозначная позиция. Мы, в свою очередь, своей деятельностью, своими усилиями представляя миру существующую в нашей стране атмосферу, показываем, что это возможно. Мультикультурализм имеет много адресов в мире, один из них – Азербайджан. Мы и впредь будем стараться усиливать эти позитивные тенденции, как на международной арене, так и в стране, регионе".

Действительно, мультикультурализм – огромное достояние азербайджанского народа, это весьма ценное социальное явление раскрывает подлинное качество, характеристику азербайджанского народа, показывает, каких высот нравственности он достиг. Представители элиты разных народов, официальные лица международных организаций дают высокую оценку проводимой в нашей стране политике мультикультурализма, подчеркивают, что Азербайджан по праву выступает инициатором распространения идей мультикультурализма по всему миру. Мультикультурализм – самое эффективное средство для создания в многонациональных государствах политической стабильности.

Роль мультикультурализма в современном обществе подчеркивал и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в своем обращении к участникам V Бакинского международного гуманитарного форума, зачитанном заместителем генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу, принимавшей участие в работе Форума. В послании есть такие слова: "Это - актуальное мероприятие, посвященное ряду важных тем. На заседании "круглого стола", связанного с человеческим капиталом мигрантов и беженцев, будет обсуждаться чрезвычайно важный вопрос. Число людей в мире, изгнанных из родных очагов в результате конфликтов и насилия, в настоящее время приближается к 65 миллионам. Это самая большая цифра после Второй мировой войны. Кроме того, ежегодно 25 миллионов человек оказываются без крыши над головой в результате стихийных бедствий и изменений климата. Надеюсь, что этот "круглый стол" предоставит региональным и глобальным участникам возможность внести вклад в выполнение итогов Всемирного гуманитарного саммита, Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах".

А вот мнение государственного секретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой, выступившей на мероприятии: "Данный Форум - это площадка мирового масштаба, которая дает понимание, в каком направлении движется общество. Здесь идет поиск ответов на глобальные вызовы текущего столетия… Идея Форума - создание дискуссионной площадки для видных представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества в целях проведения диалогов, обмена мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов мирового масштаба, представляющих интерес для всего человечества".

В этом – большая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева, уделяющего самое пристальное внимание развитию традиций и освоению инноваций в нашей жизни, в результате чего отношение к диалогу и согласию в обществе расценивается не только как следствие радушия, гостеприимства и толерантности азербайджанского народа, но в целом как импульс развития, критерий дальнейшего эволюционирования государства. Данные благотворные тенденции ориентируют граждан Азербайджана на решение поставленных перед ними целей и задач, аккумулируют и концентрируют способы их достижения.

И конечно, в освещении этих объективных процессов важную роль играют СМИ. В своих статьях, очерках, репортажах и даже книгах журналисты стремятся исследовать многовекторные пути развития мультикультурализма в Азербайджане – этого по-своему уникального и одновременно универсального феномена мировой цивилизации; освещают тенденции взаимодействия азербайджанского народа с представителями других государств и регионов мира, а также многочисленными народами и этносами, проживающими в нашей стране; информируют мировую общественность о разнообразных мероприятиях, организуемых в этой области.

Как следствие, проводимая Ильхамом Алиевым политика мультикультурализма обретает все большее число приверженцев далеко за пределами Азербайджана. На сайте trend.az приводится перевод статьи главного редактора мексиканской газеты "The News" Терезы Марголис "Лидер, являющийся образцом", посвященной Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Автор статьи, принимавшая участие в работе V Бакинского международного гуманитарного форума, пишет, что глава Азербайджанского государства в своем приветствии участникам Форума рассказал о традициях гостеприимства, существующих в Азербайджане в отношении зарубежных культур и этнических групп. Этот тезис нашел свое подтверждение, когда приехавший в Баку Папа Римский Франциск по просьбе Президента Азербайджана провел мессу в центре города под открытым небом, а также когда советник Президента, участвовавший в церемонии проведения религиозного обряда Ашкенази Рош-Ха-Шана в самом крупном отеле города, от имени правительства поздравил членов местной еврейской общины с Новым годом. Марголис пишет, что не только на Форуме, но и во время ужина по случаю праздника Рош-Ха-Шана слышала от участников мероприятий, что в Азербайджане никогда не было случаев религиозного притеснения.

Рассказывая о главе нашего государства, автор статьи отмечает, что никто не может оспорить победу Ильхама Алиева на президентских выборах 2013 года, прошедших с участием международных наблюдателей. Автор солидарна с высказанным на Форуме одним из зарубежных дипломатов мнением о том, что Ильхам Алиев мудро направляет доходы, полученные от нефтяного сектора, на развитие инфраструктуры, образования и диверсификацию промышленности. А это, в свою очередь, способствует защите Азербайджана от существующего нефтяного кризиса, несмотря на то, что в последнее время манат дважды претерпел девальвацию.

Одновременно Марголис отмечает, что если в 1991 году, когда страна провозгласила свою независимость, уровень бедности достиг 49 процентов, то в настоящее время этот показатель составляет всего лишь пять процентов. Автор пишет, что президент Ильхам Алиев не только является сильным лидером, но и по-доброму заботится обо всех представителях народа, независимо от их этнической и религиозной принадлежности. "Возглавляя свой народ на региональной и экономико-политической арене, Ильхам Алиев превратил свою страну в самый стабильный сектор региона", - отмечается в заключение статьи.

Программное выступление на Форуме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отличавшееся широким спектром затронутых вопросов и глубоким институциональным смыслом, вызвало самый горячий отклик у всех участников мероприятия. Они отмечали, что деятельность Президента Ильхама Алиева по развитию мультикультурализма в Азербайджане имеет огромное международное значение, а потому не скрывали свое удовлетворение тем, что участвуют в этом Форуме. СМИ цитируют эти высказывания. Так, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри отмечал: "Я — свидетель его больших усилий и инициатив по продвижению мира, пониманию значения диалога среди народов и наций, между культурами и религиями, а также больших усилий, чтобы сделать Азербайджан тем, чем он является сейчас — процветающей, развитой, великой страной".

Освещая встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Абдулазизом Османом аль-Тувейджри, агентство АЗЕРТАДЖ пишет: "Констатировав, что это престижное мероприятие проводится уже в пятый раз, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри подчеркнул, что работа Форума очень успешна. Он отметил, что решения, принятые на проведенных до сих пор форумах, создают условия для достижения важных результатов во всем мире. "Успех этого Форума является успехом для тех, кто призывает к справедливости и миру", — сказал аль-Тувейджри. На встрече говорилось также об успешном сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, было подчеркнуто международное значение данного сотрудничества, выражена уверенность в дальнейшем расширении связей".

Символично интервью сайту moscow-baku.ru участницы Бакинского гуманитарного форума, директора Центра российско-азербайджанской дружбы Наталии Красовской под названием "Действенность мультикультурализма в Азербайджане можно наблюдать в реальном времени": "Что касается обсуждаемых вопросов, то наиболее важным, на мой взгляд, являлось распространение мультикультурализма. К сожалению, сегодня многие политики склонны утверждать, что такая позиция себя изжила, что она больше не актуальна - в то время как только мультикультурализм является панацеей от ненависти и деструкции. Только разумное управление возникающими конфликтами и воспитание народов в духе уважения к культуре, традициям, обычаям друг друга могут удержать сегодняшний мир от войн и разрушений".

Приведем еще одно мнение. Комментируя выступление Ильхама Алиева, участвующий в Форуме ректор МГИМО Анатолий Торкунов заметил, что мысли, высказанные главой государства в этом выступлении, имеют большое значение и создают хорошую возможность для того, чтобы обсуждения проходили более интересно. По словам ректора, каждый визит в столицу Азербайджана, в частности, участие в V Бакинском международном гуманитарном форуме, на котором собралось много выдающихся людей, является для него знаменательным событием. Торкунов указал на то, что представители России проявляют большой интерес к Бакинскому международному гуманитарному форуму (издание "Вестник Кавказа").

Взаимопонимание, взаимовыручка между народами в наше непростое, полное противоречий и контрастов время является определяющим понятием. И с этой точки зрения символичны традиции дружбы между народами Азербайджана и России. Конечно, с годами эти взаимосвязи объяснимо трансформировались, но вовсе не со знаком "минус", а просто изменились, как меняется наша жизнь, постепенно и повсеместно отображая объективные реалии времени. И сегодня так важно, не пренебрегая накопленным за многие десятилетия опытом взаимодействия азербайджанского и российского народов, стремиться нарастить и обогатить то, что уже было сделано, и то, что еще предстоит. Справедливым является мнение (также приводимое "Вестником Кавказа") еще одного члена российской делегации на Форуме - ректора, председателя Ученого Совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Ефима Пивовара, который сформулировал его кратко и емко: "Россия и Азербайджан - стратегические партнеры!".

Как отмечала в своем выступлении возглавлявшая российскую делегацию вице-премьер Правительства России Ольга Голодец, "на сегодняшний день между Российской Федерацией и Азербайджаном заключено более 90 соглашений в различных сферах". "Я думаю, что это сотрудничество будет продолжаться. Сегодня для нас очень важно, чтобы помимо сотрудничества между профессионалами, между специалистами, которое сегодня находится, действительно, на высоком уровне и реализуется в сфере образования, здравоохранения и других сферах, возникали личные контакты. Я горжусь тем, что среди моих друзей много людей из Азербайджана, из Баку. У моих знакомых тоже много знакомых, с которыми они дружат, поддерживают личные контакты. Наши культуры нас объединяют, и я считаю, что наша миссия заключается в том, чтобы передавать эту культуру молодежи, подрастающему поколению. Я надеюсь на расширение наших связей, прежде всего, в сфере культуры. За этим будущее, это для будущего взаимопонимания между нашими народами", - сказала она.

Об этом говорит и Наталия Красовская в уже упомянутом нами интервью "Действенность мультикультурализма в Азербайджане можно наблюдать в реальном времени": "Азербайджано-российские отношения построены на взаимном уважении. На обоюдовыгодном экономическом сотрудничестве. На исторической памяти, которую мы вместе бережем. На готовности учиться друг у друга. На миллионах человеческих контактов, которые связывают наши народы. Россия и Азербайджан сегодня не просто стратегические партнеры – это добрые соседи и друзья, готовые поддержать друг друга в трудной ситуации. И задача нашего Центра - укреплять все стороны этих отношений, завязывать новые контакты, наводить новые мосты, рассказывать азербайджанцам о России, а россиянам об Азербайджане, чтобы мы как можно лучше знали и понимали друг друга. Ведь из понимания рождается человеческое тепло, рождается дружба, взаимный интерес - все то, на чем, я уверена, будет строиться мир будущего".

Важность и необходимость активнее и шире проводить различные совместные гуманитарные акции, включая мероприятия глобального масштаба, очевидны. Связанные исторически, геополитически, ментально, азербайджанский и российский народы веками были рядом - как в прямом, так и переносном смыслах, лишним подтверждением чего стало создание Бакинского международного гуманитарного форума, в числе участников которого неизменно присутствуют многочисленные делегации из России.

Проведение V Бакинского международного гуманитарного форума придаст взаимосвязям между Азербайджаном и Россией дополнительные импульсы. Это в своем обращении к участникам Форума, зачитанном Ольгой Голодец, подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Путин, высоко оценив историческое значение Бакинского форума и пожелав его участникам успехов в решении сложных и актуальных проблем современного мира.

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что обсуждения на Форуме будут интересными и послужат укреплению сотрудничества между народами всех стран и континентов. "Насыщенная повестка дня Форума отражает растущее значение гуманитарного сотрудничества для современных международных отношений... Баку принимает высоких гостей, представителей научной и творческой интеллигенции. Вам предстоит обменяться ценным опытом, обсудить перспективы в сфере культуры, науки и окружающей среды. Уверен, что ваши обсуждения будут плодотворными", - отметил он. Материалы СМИ, в которых цитируется обращение главы российского государства к участникам Форума, отличаются торжественностью, праздничностью и одновременно передают нескрываемые внимание и интерес Президента России к Бакинскому форуму.

Тенденции развития азербайджано-российских отношений являются наглядным показателем того, что Азербайджан, вековечно развивавшийся как многонациональное государство, неуклонно следует высоким принципам взаимопонимания и развития дружественных связей со всеми народами и государствами, независимо от их вероисповедания, политического устройства и исторических особенностей. Азеpбайджан издpевле является многонациональным госудаpством, объединяющим западную и восточную цивилизации, — как с геополитической , так и с духовной точек зрения, приверженным политике миролюбия со всеми странами и народами, сплотившим под эгидой веротерпимости и взаимопонимания представителей самых разных национальностей и конфессий. Веками на древней азербайджанской земле в мире и благополучии бок о бок проживали представители десятков народов и этносов (на сегодня их число достигает порядка 60-ти).

Наряду с осмыслением собственных национальных истоков, развитием государственности и демократии, Азербайджанская Республика энергично интегрируется в международное сообщество. Как отмечал в своем выступлении на Форуме Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "…есть много целей, которыми мы руководствовались, проводя в нашей стране международные мероприятия. В первую очередь, это нужно нашей стране, так как Азербайджан – многоконфессиональная, многонациональная страна. Представители всех религий и народов в Азербайджане живут как одна семья. В то же время эти международные, политические и гуманитарные мероприятия посылают миру сигнал о том, что прогрессивные представители мира должны еще теснее консолидировать усилия. Потому что сегодня, к сожалению, негативные тенденции в мире преобладают. Происходят кровавые столкновения, в различных регионах идут войны, проливается кровь на религиозной, национальной почве. Углубление международного гуманитарного сотрудничества в определенной степени может предотвратить негативные и усилить позитивные тенденции.

Несколько лет назад мы подумали, что было бы хорошо, если бы между Советом Европы и Организацией исламского сотрудничества установилась связь. С этой целью в 2008 году мы пригласили министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества на состоявшийся в Баку Форум министров культуры стран-членов Совета Европы, была проведена совместная сессия. Это вызвало огромный резонанс в мире. Наша деятельность в этом направлении была удостоена высокой оценки, данная встреча, инициатива получила название "Бакинский процесс". А в 2009 году мы приняли министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества и пригласили на эту встречу министров культуры из Европы. Таким образом, по нашей инициативе начался очень важный новый процесс. Конечно, мы очень гордимся тем, что эта инициатива получила название "Бакинский процесс"...

В нынешнее время на повестке дня больше должны находиться именно эти вопросы, должны преобладать позитивные тенденции. Мы должны открыто говорить о вопросах, вызывающих беспокойство. В этом заключается цель Бакинского форума. К примеру, исламофобия беспокоит, вызывает озабоченность всего исламского мира, так как некоторые средства массовой информации, а также некоторые неправительственные организации, политики намеренно формируют негативное мнение об Исламе, о нашей религии. Отождествляют Ислам с террором. При том, что больше всего от террора страдают именно мусульманские страны. Руководители некоторых европейских стран говорят "стоп Ислам". Некоторые говорят, что мы готовы принять мигрантов, но не мусульманских. Что это такое? Неужели в XXI веке в Европе вновь поднимает голову фашизм? К сожалению, на это не реагируют ни международные организации, ни отдельные страны, словно так оно и должно быть. Это очень опасные тенденции, и мы обязательно должны поговорить об этом. Вызывают обеспокоенность и такие факторы, как радикализация в мусульманском мире, то, что радикальные силы получают больше поддержки. Поэтому считаю, что нам необходимо открыто обсудить эти вопросы".

Глобализация, пpовозгласившая всемеpное объединение человечества в эпоху виртуальной реальности, техногенных катастpоф и электpонных войн, похоже, еще не выpаботала единой теоpетической модели планетарного общежития, хотя в действительности миp по-новому динамично живет и развивается. Тем самым глобализация, необъятно расширившая возможности комплексного решения самых сложных проблем человечества – социальных, духовных, экономических, геополитических, все чаще и серьезнее заставляет нас задумываться о столь же вечных, сколь актуальных вопросах взаимоотношений государств и регионов, наций и народностей, преемственности поколений и эпох. Сохранение человечества, естественно, требует современных стратегий цивилизационного развития, перехода к новому пути, в связи с чем возникает проблема критического анализа ценностей техногенной культуры и поиска новых ценностных ориентаций.

Как отмечал в своем выступлении на Форуме заместитель генерального директора ЮНЕСКО Гетачью Энгида, "мы живем в период глобализации, которая несет новые угрозы миру, с разрушающими социальными трансформациями и драматичными передвижениями народов". Конкретизируя слова Г.Энгиды, агентство trend.az подчеркивает, что "мир стоит перед самым значительным за последний период кризисом беженцев, и это прямое следствие участившихся конфликтов, которые разжигаются по причине роста радикализации и экстремизма и, как следствие, причиняют страдания миллионам людей, и в первую очередь молодежи".

На планете, где с каждым днем увеличивается число стран, представляющих угрозу безопасности, и стран, пытающихся предотвратить эту угрозу всеми возможными способами, поддержание мира можно пpедставить лишь при условии изучения, освоения и применения мировым сообществом навыков искусства "жить сообща". Поскольку, как известно, лишь мир между равными является наиболее устойчивым.

"К сожалению, угрозы в мире возрастают, - отмечал на Форуме президент Ильхам Алиев. - Когда мы организовали первый Бакинский международный гуманитарный форум, существующих сегодня угроз не было. В последние несколько лет в мире – и в нашем регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, других местах – произошли и происходят очень опасные события, вызывающие беспокойство. Кровавые столкновения, войны, некоторые страны полностью разрушены, погибли сотни тысяч невинных людей, миллионы, десятки миллионов людей стали беженцами и переселенцами, что, в свою очередь, усиливает тенденции радикализма в страдающих от этого странах. Кроме того, после разрушения этих стран – я имею в виду Ближний Восток – люди стали искать спасения в Европе. В отношении мигрантов допускались унизительные действия, одновременно усилились антимигрантские тенденции. Это на руку радикальным силам в Европе. Если обратить внимание на последние выборы в некоторых европейских странах, то можно увидеть, что радикальные силы получают больше поддержки. Почему? Потому что, пользуясь такой ситуацией, они приобретают больший политический вес. А это приводит к радикализации в Европе, что является крайне опасной тенденцией".

Как известно, для глобализации характерно не только центростремительное, но и центробежное движение, когда слабое, не имеющее четкой ориентации общество в современном мире рискует быть поглощенным более сильными, раствориться в море идей, языков, культур и этносов. В этой связи актуальной пpедставляется пpоблема взаимовлияния национального становления госудаpства, в особенности, pазвивающегося, обpетения им своей национальной идентичности, и пpоцессов глобализации, что приводит к так называемой глокализации. Ведь очевидно, что глобализация не отрицает однозначно развития национальных экономики и культуры, напротив, это своего рода тест на выживание.

О глобализации в масштабном и одновременно локальном, насущном формате говорила в своем выступлении на V Бакинском международном гуманитарном форуме государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова. "В современном мире процесс глобализации приводит к небывалому по масштабам соприкосновению различных культур и религий. Высокая культура межнационального, межрелигиозного, межконфессионального диалога становится преимущественным приоритетом".

Гульшара Абдыкаликова рассказала, что в Казахстане проживают представители более 100 этнических групп и 18 конфессий. "И с первых дней независимости наша страна осуществляет политику равенства граждан, укрепления межэтнического согласия и общенационального единства, стабильности. По инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева создана Ассамблея народа Казахстана. Ассамблея – это конституционный орган, возглавляемый главой государства. Ее миссия – формирование единого народа Казахстана на основе равенства, общих ценностей, гражданства. Этот уникальный общественный и общенародный институт координирует работу 1338 этнокультурных объединений страны, 1993 советов общественного согласия, избирает 9 депутатов Мажилиса Парламента. Мы обрели общенациональную идею, которая базируется на общих гражданских и патриотических ценностях. Это – основа созидательного казахстанского патриотизма".

В самом деле, интернационализм и гуманизм обусловлены тем, что прогресс является естественным продолжением цивилизационных традиций. Сегодня, когда наша маленькая планета Земля становится все более уязвимой перед лицом опасности катастроф вселенского масштаба, понятие "цивилизованность" означает, прежде всего, ненасильственное, мирное "снятие" противоречий и конфликтов между отдельными людьми и целыми государствами, что имманентно понятию глобализации, ответственной за переустройство мира.

Что же касается силовых приемов, то, как показывает исторический опыт, они лишь на время способны создать иллюзию умиротворенности. Ведь в мировой политике, как и в быту, сама жизнь доказывает тщетность стратегии взаимных угроз. Тем самым глобализация предполагает свободу, но не в смысле произвола, как это многие себе представляют, а напротив - в смысле обязанностей, уважения нравственных законов, регулирующих общественные отношения. Далее следует принцип взаимной ответственности. На постсоветском пространстве данный посыл явился более чем актуальным; обpазование независимых госудаpств, трансформировавшиеся истоpические pеалии, развитие однополярного мира настоятельно потpебовали обновленных подходов и pешений пpактически во всех областях жизни.

На этом фоне разжигание межнациональной ненависти (а с ее "велико-армянской" версией нам, к сожалению, пришлось непосредственно столкнуться), - наверное, самая большая опасность для вступившего в эру глобализации человечества. Варварское отношение, массовое истребление людьми друг друга квалифицируются мировым сообществом однозначно отрицательно и, согласно международным нормам, организаторы этого подлежат справедливому и суровому наказанию. И если эта кара не настигла своей цели сразу (как в случае с агрессией армян против азербайджанских территорий), то хочется надеяться, что последнее - лишь вопрос времени.

"Как я уже отметил, Азербайджан всегда уделял большое внимание гуманитарному сотрудничеству, - подчеркивал в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Однако хочу, чтобы гости знали, что наша страна и народ сами столкнулись с большой гуманитарной катастрофой. В начале 1990-х годов в результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана 20 процентов наших земель оказались под оккупацией. В результате данной оккупации и политики этнической чистки более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и переселенцев на собственной земле. Наша историческая, исконная земля Нагорный Карабах и расположенные вокруг него семь районов были оккупированы Арменией, убиты невинные люди, против нашего народа совершено военное преступление, учинен Ходжалинский геноцид. В городе Ходжалы в результате геноцида были убиты 613 мирных граждан, в том числе 106 женщин, 63 ребенка. Все эти армянские злодеяния задокументированы, имеются видеоматериалы, фотоматериалы, показания свидетелей. Уже десять стран мира признали Ходжалинский геноцид как геноцид.

Армяне разрушили на оккупированных землях наши исторические, религиозные памятники. Есть факты. ОБСЕ дважды направляла на оккупированные земли миссию по изучению фактов, и это открыто указано в их докладах. Все города разрушены до основания, разрушены инфраструктура, могилы. Они разрушали наши могилы бульдозерами. Разрушены наши мечети. В центре Баку находится армянская церковь. Мы реставрировали ее. В настоящее время в этой церкви хранится более 5 тысяч книг на армянском языке. Они же сравняли наши мечети с землей. Отличие в этом. Армянский фашизм принес большие беды, невинные люди и сегодня страдают от армянской политики.

Все международные организации однозначно поддерживают нашу позицию. В частности, первая и высшая международная структура мира – ООН, ее Генеральная Ассамблея неоднократно принимали резолюции. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, предусматривающие безоговорочный и безотлагательный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных земель. К сожалению, Армения игнорирует эти резолюции, а механизма их исполнения нет. Это большая несправедливость. Мы воспринимаем это как политику двойных стандартов, потому что в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН – об этом свидетельствует недавняя история – исполняются в течение нескольких дней, даже часов, и агрессор несет наказание. Когда же дело касается нас, то после принятия данных резолюций прошло более 20 лет, но они не исполняются. Те, кто принял эти резолюции, не требуют их исполнения.

Другие международные организации приняли похожие решения и резолюции. Организация исламского сотрудничества, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Движение неприсоединения, ОБСЕ, то есть все международные организации поддерживают нашу позицию. Нагорный Карабах – неотъемлемая историческая часть Азербайджана. Он является неотъемлемой частью и с точки зрения международного права. Территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Территориальная целостность нашей страны имеет не меньшее значение, чем территориальная целостность других стран, международное право должно быть обеспечено".

Отдельной, очень важной темой Форума стал межрелигиозный диалог, определяющий непреложность конфессиональных терпимости и равноправия. Объяснимым является тот факт, что среди участников Форума было немало религиозных деятелей. Выступавшие отмечали, что религия является неотъемлемой частью современного общества – как духовный ориентир не только в жизни людей, но и соответствующих деяний во имя человечества, категорически отрицающих экстремизм и ксенофобию. И здесь наша страна вновь являет собой образец для подражания.

"Мы стараемся и будем стараться и дальше вносить вклад в усиление межрелигиозного, межкультурного диалога в гуманитарной сфере, - подчеркивал в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Еще раз хочу отметить, что представители всех народов, религий в Азербайджане живут как одна семья, в мире и дружбе, в нашей стране никогда не было никаких противостояний или недоразумений на религиозной и национальной почве. Это – наше большое достояние. Исторические, религиозные памятники всех религий охраняются государством, одновременно государство на свои средства обеспечивает реставрацию этих памятников. В Азербайджане строятся, ремонтируются мечети, церкви, синагоги. Мы вместе отмечаем все наши религиозные праздники. Все религиозные общины вместе отмечают их.

Мы гордимся нашей историей, культурой. Сегодня одна из самых древних мечетей мира находится в Азербайджане, в городе Шамаха. Шамахинская мечеть была построена в 743 году, она отреставрирована и сегодня действует. Одновременно недалеко от города Шеки как исторический памятник существует одна из древнейших церквей Кавказа – церковь Кавказской Албании. Этот исторический памятник также отреставрирован, он сегодня действует и привлекает многочисленных туристов. Недалеко от Баку сегодня сохраняется храм зороастрийцев, огнепоклонников. Это – наша история. На протяжении истории в Азербайджане жили представители различных религий, культур и, наверное, неслучайно выбрали для сосуществования именно Азербайджан. Потому что в нашей стране, в нашем краю эти тенденции всегда преобладали. Сегодня это государственная политика, мы и дальше будем проводить эту политику.

Эта государственная политика получает большое одобрение в стране. В то же время, это и настроение общества, потому что государственная политика может успешно осуществляться только тогда, когда общество положительно отвечает на нее. Существующие в обществе доброжелательный настрой, тенденции, связанные с мультикультурализмом, еще более усиливают нашу государственную политику".

Прокомментировать мнение главы нашего государства можно словами участницы Форума, директора Центра российско-азербайджанской дружбы Наталии Красовской в интервью сайту moscow-baku.ru: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил очень важную деталь: большим достоянием страны является то, что здесь никогда не было противостояния на религиозной и национальной почве. И причина этого очень проста: дело в том, что в Азербайджане мультикультурализм никогда не был идеей, насаждаемой сверху. Полиэтничность, поликонфессиональность здесь всегда были нормой. Разные культуры в стране не притираются друг к другу "через не могу" - они находятся в постоянном диалоге, они непрерывно взаимодействуют и обогащаются. Поэтому нет ничего удивительного в том, что руководство Азербайджана возвело мультикультурализм в ранг государственной политики и видит своей задачей не только сохранение этих традиций в стране, но и распространение их во всем мире. А то, насколько рабочей является эта модель, можно наблюдать, что называется, в режиме реального времени, в новостях. Повсюду всплеск межконфессиональных конфликтов – в Азербайджане мусульмане поздравляют православных с праздником Пасхи. Исламский мир раздирают войны между суннитами и шиитами – в Азербайджане они вместе молятся в мечети, отмечая наступление священного месяца Рамадан. В Европе кричат о конце мультикультурализма – в Азербайджане мирно и спокойно живут в добром соседстве друг с другом десятки народов".

СМИ также однозначно характеризуют речь главы мусульман Азербайджана шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, который на встрече с прибывшим на Форум иерархом Русской православной церкви, митрополитом Волоколамским Илариононом отмечал: "Меня, как шейх уль-ислама, очень тревожит то, что в Европе избирательно относятся к эмигрантам, разделяют их на мусульман и немусульман. Поэтому считаю, что диалог между цивилизациями и религиями обязательно окажет положительное влияние на мировые события в целом. Вы не раз посещали Азербайджан и могли убедиться в том, что путь Азербайджана – это путь толерантности и мультикультурализма. Руководство страны обеспечивает равные условия всем конфессиям".

В качестве примера единства и взаимопонимания народов перед лицом мировых катастроф Аллахшукюр Пашазаде приводит дружбу азербайджанского и российского народов. "Выступая перед участниками Форума, глава мусульман Азербайджана указал на огромную важность миротворческих усилий Русской Православной Церкви и лично Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в деле разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - пишет сайт eparhia.ru. Сайт приводит и слова митрополита Илариона, который "указал на основные вызовы сегодняшнего мира: экстремизм, терроризм, невежество в вопросах религии, а также указал пути их преодоления".

В контексте межрелигиозного диалога в Азербайджане особого упоминания заслуживает и статья писателя Рауля Ловери Контрераса "Напрасны ли были жертвы?" в газете "The Porterville Recorder", посвященная своего рода предыстории Бакинского международного форума, а по большому счету – судьбе всего азербайджанского народа: столь же непростой, подчас драматичной, сколь знаменательной, как нельзя более красноречиво характеризующей его духовность и менталитет. "Что могло объединить рожденного в Испании римско-католического священника, епископа баптистов из Гватемалы (Южная Америка) и мусульманского имама из Лос-Анджелеса? Все вместе они летели на самолете в Стамбул, а потом в Баку – на участие в гуманитарном форуме. Затем вместе посетили поселок Красная слобода в Губе, где горские евреи традиционно проживают вместе с азербайджанцами".

Далее автор пишет: "В Баку имеются не только мечети, но и русские православные церкви, римско-католическая и немецкая лютеранская церкви, синагоги". Р.Контрерас восхищается тем, что в Азербайджане, где 95% составляют мусульмане-шииты, существует столь высокая степень веротерпимости и толерантности. Он особо подчеркнул значимость недавнего визита в Азербайджан Папы Римского Франциска, который в свою очередь также отмечал особый уровень развития мультикультурализма в нашей стране.

Возвращаясь же к работе Бакинского международного гуманитарного форума, отметим, что периодичность проведения, масштабность затронутых тем, а также число участников этого мероприятия позволяют причислить его к статусу глобальных. Работа Форума велась по шести направлениям: "Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике"; "Важность сохранения человеческого капитала в условиях массового перемещения людей как основа для устойчивого развития"; "Трансформация журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога"; "Устойчивое развитие и экологическая цивилизация"; "Молекулярная биология, биофизика, биотехнология и вопросы подготовки кадров в современной медицине: инновационные и этические проблемы"; "Конвергенция технологий и прогнозы будущего: основные вызовы XXI века".

В газете The News в статье "Лидер, являющийся образцом" Тереза Марголис отмечает, что основными темами Форума стали мультикультурализм, актуальные проблемы, в том числе этническая нетерпимость и равнодушие к мигрантам и вынужденным переселенцам, с которыми им приходится сталкиваться все чаще и чаще в современном мире. "Форум охватил очень широкий спектр вопросов, начиная от политики до промышленности, науки и религии. В ходе обсуждений за "круглым столом" была создана возможность диалога и обмена мнениями с представителями всех слоев общества. Форум затронул такие темы, как культурное разнообразие в гуманитарной практике, сохранение человеческого капитала в условиях массовой миграции, устойчивое развитие в условиях социальной эволюции, молекулярная биология и этические медицинские инновации, роль печати в обеспечении межцивилизационного диалога, приближение технологий в контексте ХХI века… Многократно прозвучавший на двухдневном заседании авторитетных интеллектуалов призыв заключался в том, что культурное, этническое и религиозное разнообразие отражает в себе достояние современного общества, и если какие-либо нации стремятся задушить или уничтожить это многообразие, они по сути уничтожают свою социально-экономическую эволюцию". Рассказывая о статье Т.Марголис, сайт trend.az подчеркивает, что "автор отметила грандиозность данного призыва, акцентировав внимание на том, в какой геополитической среде он может осуществиться".

Освещая работу секций форума, СМИ подчеркивали актуальность и значимость каждой из них: "Бакинский международный гуманитарный форум — это не международная конференция, тематика которой заранее определяется ее организаторами. Это мероприятие иного уровня и масштаба, а также содержания. Как известно, в Древнем Риме понятием "форум" определялось собрание всех свободных граждан города, на котором могли свободно обсуждаться любые темы и вопросы, имеющие значение для всего гражданского общества. Подобное содержание контекста присутствовало и на V Бакинском международном гуманитарном форуме. Были определены шесть главных тематических направлений для обмена мнениями — от азербайджанской модели мультикультурализма до этических проблем медицины и фармакологии, каждая из которых собрала свою аудиторию экспертов, докладчиков и специалистов. Были затронуты проблемы экологии и устойчивого развития, трансформации роли журналистики в современном информационном мире", - отмечается на сайте day.az.

Не удивительно, что особое внимание масс-медиа уделили секции, посвященной журналистской деятельности. В этой связи интересно высказывание председателя Исполнительного совета ЮНЕСКО Майкла Ворбса: "Сегодня в мире растет количество конфликтов. В таких условиях нам необходимы непредвзятые СМИ. Мы не должны взваливать решение конфликтов только на государства, к этому процессу в то же время необходимо подключить гражданские общества. С этой точки зрения очень важно проводить подобные форумы и проводить обсуждения в связи с решением этих вопросов. ЮНЕСКО ждет значительных результатов от этого Форума" (trend.az).

Сайт отмечает: "касаясь панельных обсуждений в рамках проходящего в Баку V Международного гуманитарного форума, Ворбс сказал, что он внес важный вклад в работу ЮНЕСКО. Проводимая здесь работа соответствует мандату ЮНЕСКО. Обсуждение вызовов, стоящих перед миром, и проведение обмена мнениями с целью их решения являются очень важным вопросом".

Как уже подчеркивалось, в числе представителей общественно-политической, научной и культурной элиты на Бакинском форуме присутствовали лауреаты Нобелевской премии в разных областях. Как отмечается на сайте vestikavkaza.ru, "лауреаты Нобелевской премии дали высокую оценку работе Бакинского международного гуманитарного форума, поблагодарили руководство Азербайджана за прекрасную организацию. Они обратили внимание на то, что Бакинский форум делает многое для развития науки, поскольку в ходе мероприятия ученые из различных государств обсуждают актуальные вопросы, пытаясь вместе отыскать решение насущных для науки проблем, содействуя таким образом появлению новых идей".

Сайт trend.az в статье под названием "Бакинский международный гуманитарный форум вносит важный вклад в развитие науки - лауреаты Нобелевской премии" пишет: "В рамках Форума было проведено пленарное заседание с участием лауреатов Нобелевской премии. На заседании лауреаты выразили свое мнение о происходящем в мире прогрессе в области науки и стоящих перед наукой вызовах. Лауреаты Нобелевской премии высоко оценили работу Бакинского международного гуманитарного форума и выразили Азербайджану благодарность за его организацию. Они отметили, что Бакинский форум вносит важный вклад также и в развитие науки, так как в рамках Форума ученые из различных стран мира проводят обсуждения, обмениваются мнениями и ищут совместное решение существующих в науке проблем, способствуя таким образом возникновению новых идей".

СМИ уделяют преимущественное внимание и конкретным персонам. Сайт 1news.az в статье "Лауреаты Нобелевской премии отмечают важность проведения в Баку международного гуманитарного форума" освещает деятельность "круглого стола" на тему "Молекулярная биология и биотехнология в XXI веке: теория, практика, перспективы". Как сообщается на сайте, в заседании приняли участие шесть лауреатов Нобелевской премии. "На "круглом столе" выступили лауреат Нобелевской премии по химии (1993), профессор Кэри Бенкс Муллис на тему "Рождение биотехнологии", лауреат Нобелевской премии по химии (2013) Арье Варшель - "Использование компьютерного моделирования для понимания функции биологических молекул и борьба с болезнями", лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1991), профессор Эрвин Неер - "Болезни, связанные с ионными каналами: огромная возможность для изучения биологии человека в XXI веке", профессор Стэндфордского университета, биохимик и нейробиолог Томас Кристиан Зюдхоф, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине (2013), - "Нейронаука в XXI веке: разбирая молекулярную логику нейронных сетей", швейцарский химик, лауреат Нобелевской премии по химии (2002) Курт Вютрих - "Использование фундаментальных ЯМР-исследований в биологии и медицинской диагностике XXI века" и другие. Профессор Курт Вютрих подчеркнул важность проведения этого мероприятия. "Мы вместе с азербайджанскими коллегами обсуждаем наши исследования, считаю это очень хорошей практикой", - сказал он.

А в материале "Нобелевский лауреат поражен толерантностью в Азербайджане" агентство trend.аz приводит высказывание лауреата Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка, "который, выступая на заседании "круглого стола" "Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике" в рамках V Бакинского международного гуманитарного форума, заявил, что Азербайджан вдохновляет его своей толерантностью и своим отношением к мультикультурализму. При этом он указал на то, что хотел бы, чтобы многие страны мира брали пример с Азербайджана. По словам Нобелевского лауреата, в Африке, где он живет, большие проблемы с религиозной терпимостью. "В различных странах есть различные группировки, цель которых - преследовать представителей других конфессий, держать их в страхе, ограничивать свободы. Находясь здесь, в Азербайджане, я поражаюсь тому, как люди различных национальностей и религий сосуществуют, общаются и уважают друг друга".

Участвовавший в V Бакинском международном гуманитарном форуме лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Центра перспективных исследований по эффективности экономики Аризонского государственного университета США Эдвард Прескотт, как сообщает сайт vestikavkaza.ru, отметил, что "развитие страны осуществляется с большой скоростью, причем Азербайджан идет вперед в ногу со странами Запада. Причиной тому служит экономическая политика, проводимая в Азербайджане, пояснил Прескотт, напомнив, что финансовый кризис 2002-2012 годов миновал Азербайджан. По словам Нобелевского лауреата, начиная с 2002 года Азербайджан непрерывно развивается по восходящей, страна конкурентоспособна и может служить примером для других государств".

Как можно судить, деятельность V Бакинского международного гуманитарного форума освещалась огромным количеством СМИ – отечественных и зарубежных. За два дня работы мероприятия – чрезвычайно насыщенного и интересного – было создано колоссальное количество материалов. Ни одни более или менее крупные масс-медиа не обошли вниманием Бакинский форум. И надо отметить, они вполне справились с этой ответственной задачей.

Журналисты объективно, последовательно и детализированно отражали многогранную работу Форума, его важнейшие темы, передавая и комментируя мнения участников по различным актуальным вопросам. Они всесторонне вникали в деятельность Форума, анализировали выступления его участников, освещая все это четко и ясно. Информируя общество об интересных событиях Форума, прозвучавших на его площадках новых идеях, сотрудники СМИ тем самым становились его активными участниками. Проводимый представителями масс-медиа анализ работы Форума, широта охвата исследуемого материала, личностный интерес к освещаемому событию, эрудированность, достоверность профессионального изложения – все это позволило обществу пристальней и глубже вникнуть в суть работы Форума, осмыслить его итоги и перспективы.

В обзорах местных и зарубежных СМИ однозначно подчеркивались блестящая подготовка и высокий уровень проведения Форума, его тематический размах, особый, глобальный статус и заслуженно обретенный успех. Ведь цель Форума в том, чтобы принятые на нем тезисы и положения явились действенным рычагом развития цивилизации. Показательно, что, несмотря на различие идейных и общественно-политических позиций и убеждений, авторы практически всех материалов сходятся во мнении, что Форум удался, его идеи носят исключительно позитивный и конструктивный характер, ведь по большому счету они посвящены вечной, главной проблеме человечества – мира во всем мире, а итоговая декларация содержит определяющие тезисы, отражающие суть нашего времени и его перемен, свидетельствуя не только о важности, но и разрешимости затронутых на Форуме задач.

Или, как отмечается на сайте 1news.az, "целью Форума является проведение диалога и обмен мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих интерес для всего человечества. Результат Форума воплощается в рекомендациях международным организациям, лидерам стран и каждому человеку". Так, директор Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская в интервью сайту moscow-baku.ru говорит: "Прежде всего, я должна отметить высокий уровень организации этого, без преувеличения, важнейшего события. Баку в пятый раз провел Гуманитарный форум, с каждым годом его уровень растет, мероприятие привлекает все большее внимание экспертов, лучших умов мира, которые ищут ответ на главный вопрос современности: "Как остановить распространение всех видов экстремизма и сохранить мирное будущее планеты?".

В этом году, как и в предыдущие, в работе Форума участвовало множество выдающихся личностей, лауреатов Нобелевской премии, видных политиков, представителей бизнеса. Это все говорит и об актуальности поставленных проблем, и о том, что авторитет Бакинского гуманитарного форума как площадки диалога, мозгового штурма, постоянно растет и укрепляется. И здесь хочется повторить слова президента Владимира Путина, который отметил в своем приветствии, что за очень короткое время Бакинский гуманитарный форум получил настоящее признание в мире.

Как видим, деятельность V Бакинского международного гуманитарного форума имела самый широкий размах и резонанс. Сайт vestikavkaza.ru подчеркивает: "Гуманитарный форум – это авторитетное мероприятие с участием известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевской премии в различных областях науки, руководителей престижных международных организаций. Основная задача Форума – формирование новой гуманитарной повестки с целью дальнейшего рассмотрения на международном уровне".

В самом деле, это – мероприятие международного масштаба, которое, наверное, вкратце можно было бы охарактеризовать как "Азербайджан в мире и мир в Азербайджане". Несомненно, оно ознаменовало определяющую веху в истории нашей страны и всего прогрессивного мирового сообщества, на пути решения новых вызовов, выхода из цивилизационного кризиса.

Или, как сказал известный российский историк и политолог Олег Кузнецов в интервью сайту day.az, "ставший традиционным, Бакинский международный гуманитарный форум нашел для себя достойное место среди аналогичных мероприятий подобного формата и уровня представительства. В мире с определенной периодичностью проводятся не более десятка собраний интеллектуалов планетарного масштаба, и Бакинский форум — одно из них. В Баку не побоялись взять на себя ответственность за проведение глобального мероприятия не узконаправленной, а максимально широкой тематики. Поэтому в его работе как равноправные партнеры принимали участие политики, политологи, культурологи, экологи, философы, богословы-теологи, журналисты, биологи, врачи, фармацевты, педагоги, чиновники, общественные деятели, представители самых разнообразных сфер интеллектуального производства, которые стремились поделиться друг с другом своим видением современных мировых проблем сквозь призму так называемого "человеческого измерения".

По завершении V Бакинского международного форума была принята итоговая декларация, содержащая высокие и ценные идеи, основанные на устремлении к миру и прогрессу, гуманизму и межнациональному пониманию. Как отмечается на сайте Форума, "его участники признали, что развитие человеческого капитала путем интеграции новейших знаний и навыков, в том числе междисциплинарных, в программы непрерывного образования, равно как и расширение сотрудничества в этой области, являются важнейшей гуманитарной составляющей устойчивого развития". Была отмечена всевозрастающая роль информационных технологий и средств массовой информации в достижении целей организации эффективного межцивилизационного, межкультурного и межконфессионального диалога, обращено особое внимание на необходимость формирования представлений об экологической цивилизации и поощрения различных движений в поддержку внедрения рациональных моделей потребления и производства, бережного отношения к природным ресурсам и осознания принятия необходимых мер в связи с изменением климата.

Участники Форума также призвали различные международные и национальные структуры, специализирующиеся в области гуманитарного сотрудничества, к систематическому проведению форумов, конференций, "круглых столов", направленных на формирование атмосферы толерантности, взаимоуважения и решение современных глобальных и локальных вызовов. В декларации также констатирована необходимость проведения такого рода форумов один раз в два года.