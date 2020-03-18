Ильхам Алиев: Рад, что железнодорожники с честью справились с этой важной задачей

"Рад, что железнодорожники с честью справились с этой важной задачей. Два года назад я подписал распоряжение, связанное со строительством кольцевой железной дороги, и вся работа проделана в короткий срок. Меня регулярно информировали о строительстве дороги. Я лично несколько раз знакомился с ситуацией на различных этапах ее строительства, контролировал ход работ".

Как сообщает Report, об этом 18 марта на открытии после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги сказал президент Ильхам Алиев.

"Это - мое шестое участие в открытии дороги на различных этапах. В различные времена я шесть раз проезжал по этой линии – станция Пиршаги, Сабунчинский железнодорожный вокзал, Сумгайытский железнодорожный вокзал, Бакинский железнодорожный вокзал, и сегодня. Все эти небольшие открытия преследовали одну цель – порадовать наш народ до Новруз байрамы. Это один из самых больших предпраздничных подарков людям, проживающим на Абшеронском полуострове. Это еще раз показывает, что Азербайджанское государство говорит свое слово в социальной сфере. Несмотря на то, что это требует крупных средств, мы делаем это для того, чтобы люди жили комфортно, быстрее могли доехать до работы, до пункта назначения, чтобы была обеспечена их безопасность, так как порой аварии, происходящие на автодорогах, к сожалению, приводят к очень тяжким последствиям. Поэтому, полностью проанализировав все факторы с точки зрения безопасности, экологического баланса, времени, удобства, каждый человек еще раз может убедиться в том, какое большое значение имеет эта линия", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что работа будет продолжаться и впредь: "На представленной мне сегодня карте обозначены планы ЗАО "Азербайджанские железные дороги"на будущее. Планируется прокладка железных дорог в другие поселки, села, готовятся проекты. Мы постепенно будем выполнять эту работу, чтобы большинство поселков Абшеронского полуострова имели удобное железнодорожное сообщение".