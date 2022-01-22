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Пять сотрудников Бакинской городской прокуратуры получили выговор

Пять сотрудников Бакинской городской прокуратуры получили выговор В прошлом году один сотрудник Бакинской городской прокуратуры был уволен, пятерым объявлен выговор.
Внутренняя политика
22 января 2022 г. 12:55
Пять сотрудников Бакинской городской прокуратуры получили выговор

В прошлом году один сотрудник Бакинской городской прокуратуры был уволен, пятерым объявлен выговор.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, посвященном итогам прошлогодней деятельности Бакинской городской прокуратуры.

Отмечается, что к дисциплинарной ответственности привлечены 14 человек, нарушивших трудовую и исполнительную дисциплину сотрудников органов прокуратуры города. Один человек освобожден от занимаемой должности, одному объявлен строгий выговор, пятерым объявлен выговор, семерым сделано замечание. Также приказами генерального прокурора за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей награждены 18 сотрудников органов прокуратуры столицы.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Bakı Şəhər Prokurorluğunun bir işçisi işdən azad olunub, 5 nəfərə töhmət verilib

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