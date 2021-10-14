Президент выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (33 км)–Пирекешкюль Абшеронского района".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (33 км)–Пирекешкюль Абшеронского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (33 км)-Пирекешкюль из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 3,3 миллиона (три миллиона триста тысяч) манатов.