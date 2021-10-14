Президент выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (33 км)–Пирекешкюль Абшеронского района".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (33 км)-Пирекешкюль из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 3,3 миллиона (три миллиона триста тысяч) манатов.