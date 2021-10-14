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Президент выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе

Президент выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (33 км)–Пирекешкюль Абшеронского района".
Внутренняя политика
14 октября 2021 г. 14:40
Президент выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамахы–Евлах (33 км)–Пирекешкюль Абшеронского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамаха-Евлах (33 км)-Пирекешкюль из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 3,3 миллиона (три миллиона триста тысяч) манатов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev allocates over $1.9M for road construction in Absheron
Версия на азербайджанском языке Prezident Abşeronda yol tikintisinə 3,3 milyon manat ayırıb

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