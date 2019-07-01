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Президент выделил на строительство дороги в Габале 12,7 млн манатов

Президент выделил на строительство дороги в Габале 12,7 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван Габалинского района. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван, соединяющей 11 населенных пунктов с населением десять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 12,7 млн манатов.

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