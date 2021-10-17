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Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно

Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 21:49
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
Ильхам Алиев

Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Разъясняя причину этого, глава государства отметил: «Советский Союз распадался, Российская Федерация сама раньше нас приняла Конституционный акт о государственном суверенитете. Россия вышла, Украина вышла, все кавказские республики вышли. Чего, кого ждало руководство Азербайджана? Поэтому, не зная эту историю, сложно сформировать правильное представление».

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "18 oktyabr gününü böyük təmtəraqla qeyd etmək, kiməsə buna görə minnətdar olmaq tamamilə yersizdir"

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