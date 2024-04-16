Президент Азербайджана: Рациональное использование водных ресурсов – наша главная задача

В мире, в том числе и в Азербайджане, существует большая обеспокоенность в связи с изменением климата. Сейчас мы видим, что этот год фактически отличался от предыдущих лет.

В мире, в том числе и в Азербайджане, существует большая обеспокоенность в связи с изменением климата. Сейчас мы видим, что этот год фактически отличался от предыдущих лет.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Отметив, что в этом году выпало немало снега, дождей, в наших водных бассейнах и водохранилищах имеется достаточно воды, глава государства сказал: "Однако в предыдущие годы мы ежегодно сталкивались с засухой. В наших горах выпадало меньше снега. Уровень воды в наших реках в прежние годы снижался, а порой наши основные реки высыхали. Обмеление Каспийского моря налицо. Это может видеть каждый. В таком случае нашей главной задачей является рациональное использование водных ресурсов".