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Президент Азербайджана: Рациональное использование водных ресурсов – наша главная задача

Президент Азербайджана: Рациональное использование водных ресурсов – наша главная задача В мире, в том числе и в Азербайджане, существует большая обеспокоенность в связи с изменением климата. Сейчас мы видим, что этот год фактически отличался от предыдущих лет.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 13:47
Президент Азербайджана: Рациональное использование водных ресурсов – наша главная задача

В мире, в том числе и в Азербайджане, существует большая обеспокоенность в связи с изменением климата. Сейчас мы видим, что этот год фактически отличался от предыдущих лет.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Отметив, что в этом году выпало немало снега, дождей, в наших водных бассейнах и водохранилищах имеется достаточно воды, глава государства сказал: "Однако в предыдущие годы мы ежегодно сталкивались с засухой. В наших горах выпадало меньше снега. Уровень воды в наших реках в прежние годы снижался, а порой наши основные реки высыхали. Обмеление Каспийского моря налицо. Это может видеть каждый. В таком случае нашей главной задачей является рациональное использование водных ресурсов".

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Версия на английском языке President: ‘Efficient utilization of water resources is our primary task’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Su ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə etmək bizim başlıca vəzifəmizdir

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