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Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого

Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого "Вы знаете, что в советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет центром транспортной логистики нашей страны".
Внутренняя политика
20 октября 2021 г. 20:36
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
Ильхам Алиев

"Вы знаете, что в советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет центром транспортной логистики нашей страны".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства сказал: "Отсюда проходит Зангезурский коридор, строится железная дорога, строится автомобильная дорога Горадиз – Агбенд. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого”.

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Версия на английском языке Azerbaijan to succeed in opening of Zangazur corridor - president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı son hadisələr göstərir ki, istədiyimizə nail oluruq"

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