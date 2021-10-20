Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого

"Вы знаете, что в советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет центром транспортной логистики нашей страны".

"Вы знаете, что в советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет центром транспортной логистики нашей страны".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства сказал: "Отсюда проходит Зангезурский коридор, строится железная дорога, строится автомобильная дорога Горадиз – Агбенд. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого”.