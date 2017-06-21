 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам" - СПИСОК

    Имена 9 человек впишут в Золотую книгу молодых талантов Азербайджана

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана впишут имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, и им будет присуждена специальная ежемесячная стипендия.

    Это – Абдуллаев Тогрул Намиг оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

    Ализаде Мирали Гусейн оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 2 имени Рашида Бейбутова города Баку

    Ибрагимова Лала Азер гызы – учащаяся Центральной школы искусств имени Кара Караева

    Мухаммедализаде Бехнам Мехта Саид гызы – учащаяся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 20 имени Шовкет Алекберовой города Баку

    Мамедов Атилла Ясин оглу – учащийся Детской музыкальной школы номер 16 имени Ковкеб Сафаралиевой города Баку

    Оруджев Нихад Вугар оглу – учащийся Гимназии искусств в составе Азербайджанской национальной консерватории

    Садизаде Джамиль Алиага оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева города Баку

    Талыблы Кямран Гасан оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

    Юсифзаде Джавид Азер оглу – учащийся Центральной школы искусств имени Кара Караева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi