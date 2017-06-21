Президент подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам" - СПИСОК

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана впишут имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, и им будет присуждена специальная ежемесячная стипендия.

Это – Абдуллаев Тогрул Намиг оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

Ализаде Мирали Гусейн оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 2 имени Рашида Бейбутова города Баку

Ибрагимова Лала Азер гызы – учащаяся Центральной школы искусств имени Кара Караева

Мухаммедализаде Бехнам Мехта Саид гызы – учащаяся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 20 имени Шовкет Алекберовой города Баку

Мамедов Атилла Ясин оглу – учащийся Детской музыкальной школы номер 16 имени Ковкеб Сафаралиевой города Баку

Оруджев Нихад Вугар оглу – учащийся Гимназии искусств в составе Азербайджанской национальной консерватории

Садизаде Джамиль Алиага оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева города Баку

Талыблы Кямран Гасан оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку

Юсифзаде Джавид Азер оглу – учащийся Центральной школы искусств имени Кара Караева.