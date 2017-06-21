Президент подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам" - СПИСОК

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана впишут имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, и им будет присуждена специальная ежемесячная стипендия.
Это – Абдуллаев Тогрул Намиг оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку
Ализаде Мирали Гусейн оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 2 имени Рашида Бейбутова города Баку
Ибрагимова Лала Азер гызы – учащаяся Центральной школы искусств имени Кара Караева
Мухаммедализаде Бехнам Мехта Саид гызы – учащаяся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 20 имени Шовкет Алекберовой города Баку
Мамедов Атилла Ясин оглу – учащийся Детской музыкальной школы номер 16 имени Ковкеб Сафаралиевой города Баку
Оруджев Нихад Вугар оглу – учащийся Гимназии искусств в составе Азербайджанской национальной консерватории
Садизаде Джамиль Алиага оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева города Баку
Талыблы Кямран Гасан оглу – учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку
Юсифзаде Джавид Азер оглу – учащийся Центральной школы искусств имени Кара Караева.
News DepartmentАвтор новости
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