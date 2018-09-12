Президент подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии 102 студентам, поступившим в вузы с высокими баллами - СПИСОК

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2018/2019 учебном году.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, президентская стипендия предоставлена следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2018/2019 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики:

Аббаслы Ульви Ильгар оглу

Аббасову Бахтияру Назир оглу

Аббасову Хикмету Ахмед оглу

Абдуллаевой Нилуфер Вахид гызы

Абиеву Анару Мархамат оглу

Абиеву Рамзи Ильгар оглу

Агаеву Рамилю Шахин оглу

Асланлы Файязу Эльданиз оглу

Аширову Аслану Джумшуд оглу

Бабаевой Марьям Эльшад гызы

Балакишиевой Эльнаре Виталий гызы

Балакишиевой Нармин Арзуман гызы

Балаеву Алтуну Джамшид оглу

Байрамовой Эсре Эльчин гызы

Джахангировой Сельджан Тарлан гызы

Джафаровой Фидан Заур гызы

Джалилову Зауру Джабир оглу

Дадашеву Абдулаге Этибар оглу

Дадашеву Айхану Гюледдин оглу

Ахадовой Нармин Джамшид гызы

Ахмедли Кямрану Ильхам оглу

Ахмедову Айхану Шакир оглу

Ахмедовой Лейли Ахмед гызы

Ахмедзаде Гаджиахмеду Вюгар оглу

Ахмедзаде Мае Али гызы

Алекберовой Вюсале Азад гызы

Алескерову Гурбану Сервер оглу

Алиеву Абдулгусейну Тельман оглу

Алиевой Арзу Ахмед гызы

Алиевой Рене Мамедага гызы

Асадову Васифу Хикмет оглу

Аскерли Али Тахир оглу

Азизли Азиму Севиндик оглу

Фарзалиеву Хаялу Вюгар оглу

Фатали Саре Джейхун гызы

Фаталиеву Агамирзе Алияр оглу

Гейчаевой Ханым Шахин гызы

Гаджиеву Миллету Халиг оглу

Гашимзаде Джахан Вюгар гызы

Гейдарову Фируддину Хиджран оглу

Гасанову Ульви Арзу оглу

Гасановой Шайханым Айдын гызы

Гасанзаде Лале Яшар гызы

Гусейнли Афсане Гюндуз гызы

Гусейновой Самре Гусейн гызы

Гусейнзаде Мамеду Яшар оглу

Халилу Юсифу Вюгар оглу

Халилли Рамилю Хикмет оглу

Халиловой Айтен Вюгар гызы

Ибрагимли Рамазану Рахиб оглу

Ибрагимову Гейдару Идаят оглу

Иманову Фаилю Рахат оглу

Исаеву Васифу Вюгар оглу

Исмаиллы Халиду Рустам оглу

Исмайловой Нармин Этибар гызы

Исмаилзаде Гюльгюн Амиль гызы

Кенгерли Зохре Азер гызы

Керимханову Анару Азад оглу

Керимли Эльвину Эйваз оглу

Гараеву Рустаму Бабек оглу

Гасымову Эльнуру Маил оглу

Гасымовой Ляман Эльдар гызы

Гадирли Шекер Наиль гызы

Гулузаде Зейнаб Малик гызы

Гурбановой Банучичек Кямиль гызы

Мехтизаде Соне Агами гызы

Мухаммедли Кянану Низамеддин оглу

Магеррамли Фарзалы Ислам оглу

Магеррамли Тапдыгу Масуд оглу

Меликзаде Рое Фархад гызы

Мамедли Сельджан Махил гызы

Мамедову Эльваризу Рза оглу

Мамедову Фариду Вагиф оглу

Мамедову Ильгару Октай оглу

Мамедову Туралу Рамиз оглу

Мамедовой Айтадж Абузер гызы

Мамедовой Нушабе Вели гызы

Мамедовой Саялы Мехман гызы

Масимовой Айтадж Ризван гызы

Мириевой Сеиднисе Джафарага гызы

Мирталыбовой Рое Мирталех гызы

Мусеибзаде Элтуну Эльшан оглу

Мустафаеву Анару Исмет оглу

Набиеву Шамсуру Ильгар оглу

Набизаде Шебнем Ильхам гызы

Насирли Тургаю Манаф оглу

Омарбейли Тарлану Агамурад оглу

Раджабли Ниджату Эльчин оглу

Раджабовой Жале Сулейман гызы

Рагимли Алекберу Рустам оглу

Рустамову Эльвину Рамиз оглу

Рустамовой Ляман Рустам гызы

Рзаевой Назрин Рамин гызы

Сарыевой Эльнаре Видади гызы

Султанлы Хайяму Хикмет оглу

Тагиевой Нармин Джейхун гызы

Тахмазовой Лейле Эльчин гызы

Ягубову Энверу Адалят оглу

Ягубову Тахиру Талех оглу

Заманлы Эльгюну Фамиль оглу

Зейналлы Азеру Самир оглу

Зейналовой Зубейде Гасан гызы.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.