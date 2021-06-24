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Президент ознакомился с условиями, созданными после реконструкции во дворце "Гюлистан"

Президент ознакомился с условиями, созданными после реконструкции во дворце "Гюлистан" Величественный дворец "Гюлистан" в Баку реконструирован на высоком уровне с сохранением самобытного архитектурного стиля.
Внутренняя политика
24 июня 2021 г. 15:09
Президент ознакомился с условиями, созданными после реконструкции во дворце Гюлистан
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Величественный дворец "Гюлистан" в Баку реконструирован на высоком уровне с сохранением самобытного архитектурного стиля.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции во дворце "Гюлистан".

Дворец "Гюлистан" построен в 1979-1980 годах по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер держал под личным контролем ход строительства этого дворца, регулярно давал рекомендации и поручения по проведению строительных работ на высоком уровне. Дворец "Гюлистан" считался одним из самых современных и прекрасных самобытных архитектурных образцов не только в бывшем Советском Союзе, но и на более широком пространстве. Строительство этого дворца, украсившего архитектурный ансамбль Баку, было составной частью цикла мер, предпринятых в то время великим лидером для развития нашей столицы. В архитектуре дворца широко использованы элементы национального зодчества Азербайджана.

В отличающемся своим величием и неповторимым архитектурным стилем дворце "Гюлистан" проводились представляющие историческое значение мероприятия общереспубликанского и международного масштаба в различных областях. Среди них можно отметить подписание "Контракта века" и другие исторические события. Со временем возникла необходимость в реконструкции дворца "Гюлистан".

Под руководством президента Ильхама Алиева в нашей стране предпринимаются последовательные шаги по реализации проектов, связанных с развитием и модернизацией социальной инфраструктуры, дальнейшим благоустройством регионов и нашей столицы, а также сохранением исторического облика Баку, реставрацией исторических зданий. Реконструкция дворца "Гюлистан" по поручению главы государства занимает важное место среди работ, проводимых в этом направлении.

Во дворце "Гюлистан" реконструированы на современном уровне главный зал на 600 мест, а также зал "Шарг" и конференц-зал. Таким образом, дворец открывает свои двери для гостей в новом облике, в новом стиле с сохранением своего исторического колорита.

Расположенный в нагорной части столицы дворец "Гюлистан" - одно из красивейших мест, где можно любоваться Бакинским заливом и панорамой города. Реконструкция дворца "Гюлистан", несомненно, внесет вклад в организацию Азербайджаном на высоком уровне международных мероприятий и в постпандемический период.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev “Gülüstan” sarayında yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olub

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