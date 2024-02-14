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Президент: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами

Президент: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами Работа в традиционных видах топлива - в нефтегазовой сфере будет продолжена. Идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи. Считаю, что в ближайшем будущем будут результаты.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:11
Президент: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами

Работа в традиционных видах топлива - в нефтегазовой сфере будет продолжена. Идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи. Считаю, что в ближайшем будущем будут результаты.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

"Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами", - сказал глава государства, подчеркнув, что были определенные беспокоящие моменты и ожидается, что эти вопросы будут решены в ходе контактов в рабочем порядке.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We need sustainable oil production, and we have set this task before the investors'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Bizə sabit neft hasilatı lazımdır və investorlar qarşısında bu vəzifəni qoymuşuq

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