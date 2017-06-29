Президент наградил главу Исполнительной власти Гейгельского района

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Арифа Сеидова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Ариф Акиф оглу Сеидов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что Ариф Сеидов является главой Исполнительной власти Гейгельского района. Ему исполняется 60 лет.