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    Президент наградил главу Исполнительной власти Гейгельского района

    Ему исполняется 60 лет

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Арифа Сеидова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Ариф Акиф оглу Сеидов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

    Отметим, что Ариф Сеидов является главой Исполнительной власти Гейгельского района. Ему исполняется 60 лет. 

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