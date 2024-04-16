О нас

Президент: Масштабы работ, которые мы выполняем в Карабахе и Зангезуре, не имеют аналога в мире

Президент: Масштабы работ, которые мы выполняем в Карабахе и Зангезуре, не имеют аналога в мире Азербайджан - сильное государство, государство, опирающееся на собственные силы, собственные возможности.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 14:37
Президент: Масштабы работ, которые мы выполняем в Карабахе и Зангезуре, не имеют аналога в мире

Азербайджан - сильное государство, государство, опирающееся на собственные силы, собственные возможности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в ходе выступления на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Мы выполняем в Карабахе и Восточном Зангезуре такие широкомасштабные работы, которые не имеют аналога в мире. И жилые дома, инфраструктурные проекты, оросительные проекты, железные дороги, тоннели, аэропорты - работа, проделанная всего за три года, показывает силу нашего государства, нашего правительства и волю нашего государства. Все упомянутые мною проекты будут реализованы", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'We are implementing large-scale work in Karabakh and Eastern Zangazur that is unmatched on a global scale'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda gördüyümüz işlərin dünyada misli-bərabəri yoxdur

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi