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Состоялось открытие здания Телеканала Западного Азербайджана

Состоялось открытие здания Телеканала Западного Азербайджана В Баку состоялось открытие здания Телеканала Западного Азербайджана при Общине Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
1 мая 2024 г. 10:46
Состоялось открытие здания Телеканала Западного Азербайджана

В Баку состоялось открытие здания Телеканала Западного Азербайджана при Общине Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководство общины и представители общественности.

Председатель правления общины, депутат Азиз Алекперли заявил, что Телеканал Западного Азербайджана преследует цель донести правду о депортации азербайджанцев из родных земель в течение последних 200 лет, и уничтожении в Западном Азербайджане азербайджанского наследия. Телеканал также будет активно поддерживает усилия по обеспечению мирного, безопасного возвращения изгнанных азербайджанцев на исконные земли, сказал Алекперли.

По его словам, здание оснащено всеми необходимыми условиями для деятельности телеканала.

Руководитель отдела по связям с общественностью общины и телеканала Ульвия Зульфугар заявила, что телеканал будет выходить в эфир 6 раз в неделю по 2 часа - 3 раза на азербайджанском и 3 раза на русском языках. Помимо этого, в течение недели в эфир будет выходить получасовой обзор на английском языке.

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Версия на азербайджанском языке Фото Qərbi Azərbaycan Televiziyası binasının açılışı olub

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