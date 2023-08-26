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Президент Ильхам Алиев рассказал о военных преступлениях армян в Лачыне

Президент Ильхам Алиев рассказал о военных преступлениях армян в Лачыне Сейчас мы отстраиваем Лачын. Когда я приехал в Лачын в сентябре прошлого года, вид города был плачевным, город, можно сказать, был в разрушенном состоянии. Было несколько оставшихся со старых времен, относящихся к дооккупационному периоду уродливых зданий
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 15:51
Президент Ильхам Алиев рассказал о военных преступлениях армян в Лачыне

Сейчас мы отстраиваем Лачын. Когда я приехал в Лачын в сентябре прошлого года, вид города был плачевным, город, можно сказать, был в разрушенном состоянии. Было несколько оставшихся со старых времен, относящихся к дооккупационному периоду уродливых зданий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на праздничном мероприятии, посвященном "Дню города Лачын".

Напомнив, что Армения в свое время, совершив военные преступления, провела в Лачыне незаконное заселение, глава государства отметил: "В частности, пригласив сюда армян из зарубежных стран, Ближнего Востока, они расселили их в наших домах, домах азербайджанцев. Еще раз хочу сказать, что это - военное преступление. К сожалению, международные организации, покровители армян закрывали на это глаза. Для них это было приемлемо, потому что зарубежные покровители Армении, так же как армянское государство считали, что эти земли должны оставаться под оккупацией вечно. Наша воля, наша сила, наш кулак обрушились и на их головы, так как создание на наших землях второй Армении, второго армянского государства было плодом воображения не только руководства Армении".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev speaks about Armenians’ war crimes committed in Lachin
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "İndi biz Laçını qurub-yaradırıq"

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