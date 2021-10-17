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Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости

Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости По моей инициативе Милли Меджлис Азербайджана внес поправки, связанные с национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 20:32
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости

По моей инициативе Милли Меджлис Азербайджана внес поправки, связанные с национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Подчеркнув, что основным праздником независимости для нас является день 28 Мая - день образования Азербайджанской Демократической Республики, глава государства сказал: «Сегодня мы, как независимая страна, являемся правопреемниками Азербайджанской Демократической Республики. А 18 октября 1991 года была восстановлена независимость. Принятые поправки положили конец именно этому несоответствию».

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Milli bayramlarımızla bağlı düzəlişlər tarixi həqiqətə və tarixi ədalətə tam uyğundur"

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