Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Лерике 11,3 млн манатов

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Пиран-Хамарат-Вижакер Лерикского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Пиран-Хамарат-Вижакер, соединяющей 28 населенных пунктов с населением девять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.