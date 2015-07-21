​Президент Ильхам Алиев выделил 5 млн. манатов для продолжения строительства жилого здания для журналистов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в связи с продолжением строительства жилого здания для работников печати".

Как сообщает Report, в целях продолжения строительства жилого здания, возводимого для улучшения жилищных условий работников печати Азербайджана, из предусмотренного государственным бюджетом на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики выделено 5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в распоряжении.