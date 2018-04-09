Президент Ильхам Алиев: В этом году в Азербайджане создано 34 тысячи новых рабочих мест

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "В этом году в Азербайджане создано 34 тысячи новых рабочих мест".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в первом квартале 2018 года отмечался рост экономики Азербайджана: "В ненефтяном секторе, в промышленном производстве, в ненефтяной промышленности и в сельском хозяйстве достигнут серьезный рост. В нашу страну вложены инвестиции в объеме 3,5 миллиардов долларов".

Президент отметил, что в этом году Азербайджан посетили 7 глав государств и правительств.