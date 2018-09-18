Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Масаллинского промышленного квартала.
Как сообщает Report, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проведенной в промышленном квартале работе, а также о других промышленных кварталах.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Масаллинского промышленного квартала.
Глава государства ознакомился в Масаллинском промышленном квартале с производственными корпусами и функционирующими здесь предприятиями.
Затем глава государства встретился с представителями общественности района.
В заключение было сделано фото на память.
News DepartmentАвтор новости
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