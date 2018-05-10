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    Президент Ильхам Алиев принял участие в акции по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева

    © president.az

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи приняли участие в акции по посадке деревьев, посвященной 95-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, в зеленом массиве, заложенном вдоль дороги Гала-Тюркан.

    Как сообщает Report, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал главу государства о заложенном зеленом массиве.

    Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посадили на территории деревья.

    Глава государства и первая леди сфотографировались на память с участниками кампании по посадке деревьев. 

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