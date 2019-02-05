Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора Группы "Формула 1"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ 5 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора Группы "Формула 1" Чейза Кэри.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Выразив удовлетворение очередным визитом в Азербайджан, генеральный исполнительный директор Группы «Формула-1» Чейз Кэри отметил, что в результате анализа 21 соревнования, состоявшегося в прошлом году в рамках «Формулы-1», лучшими были признаны соревнования в Баку.

Глава государства выразил удовлетворение высокой оценкой соревнований «Формула-1», проведенных в Баку. Отметив, что число прибывающих в нашу страну туристов с каждым годом стремительно растет, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в прошлом году иностранные туристы потратили в Азербайджане более двух миллиардов долларов. Он подчеркнул, что проведение в Баку «Формулы-1», имеющей почти полумиллиардную зрительскую аудиторию, вносит большой вклад в дело обеспечения притока туристов в нашу страну. Глава государства отметил, что все это, в свою очередь, создает широкие возможности для развития малого и среднего предпринимательства, вовлеченного в туристическую индустрию в Азербайджане, в то время больше людей в мире получают информацию об Азербайджане. Таким образом, проведение в нашей стране соревнований «Формула-1» имеет большое значение как с точки зрения представления Азербайджана в мире, так и в плане экономической прибыли.

Подчеркнув, что полностью согласен с мнением главы государства, Чейз Кэри отметил, что люди, приезжающиеся в Баку для наблюдения за этими соревнованиями, высоко оценивают увиденное в нашей столице и отмечают, что очень полюбили Баку. Чейз Кэри сказал, что проведение в Азербайджане соревнований «Формула-1», наряду с привлечением в страну потенциальных туристов, вносит вклад в дальнейшую популяризацию Баку в мире.

На встрече говорилось о значении организованной в Баку 3-й международной конференции «Польза для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований», состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.