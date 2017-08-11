Президент Ильхам Алиев поздравил чемпиона мира по легкой атлетике Рамиля Гулиева

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо чемпиону мира по легкой атлетике Рамилю Гулиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Дорогой Рамиль.

В первую очередь, сердечно поздравляю тебя с завоеванием звания чемпиона мира по легкой атлетике.

Хотел бы отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особенно отрадно, что после победы ты поднял флаги Азербайджана и Турции. Это свидетельствует о том, что ты – патриот, привязанный к своему народу.

Сегодня ты представляешь Турцию. Однако первые шаги в спорте ты сделал в Азербайджане.

Поздравляю и Турцию с этой победой. Твоя победа также является очередным олицетворением азербайджано-турецкой дружбы и братства. Мы в Азербайджане гордимся тобой.

Желаю тебе новых успехов в спорте".