Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в Baku Crystal Hаll - ФОТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиева и дочь, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в Baku Crystal Hаll, где во время первых Европейских игр пройдут соревнования по нескольким видам спорта.

Report сообщает, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал главу государства о работах, проведенных в Baku Crystal Hаll, где в ходе первых Европейских игр будут проведены соревнования по волейболу, боксу, фехтованию, таэквондо и карате.

Рагимов отметил, что все помещения Baku Crystal Hаll отвечают международным стандартам Олимпийских игр.

Вокруг Baku Crystal Hаll также проделана широкомасштабная работа по благоустройству. Обновлено асфальтовое покрытие площадью 6 тысяч квадратных метров, в том числе на площади 3 тысячи 500 квадратных метров выложен новый асфальт.

В первых Европейских играх «Баку-2015» примут участие 150 призеров Олимпийских игр, в том числе 59 обладателей золотых медалей. Во время первых Европейских игр «Баку-2015» внимание всего мира будет приковано к спортсменам, которые поведут борьбу за чемпионство. А спортсменов, которые впервые выступят на таких состязаниях, ожидает острая конкуренция в борьбе за титул чемпиона первых Европейских игр.

В целом, участие в таком историческом спортивном мероприятии станет поворотной точкой в карьере всех спортсменов. 200 из 6 тысяч спортсменов, которые поведут борьбу на Играх с 12 по 28 июня, являются чемпионами мира.