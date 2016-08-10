Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Габалинском районе

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район.

Как сообщает Report, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.

Глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в последние годы вокруг памятника и в районе в целом.