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    Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Габалинском районе

    Глава Исполнительной власти проинформировал о проделанных работах

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район.

    Как сообщает Report, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.

    Глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в последние годы вокруг памятника и в районе в целом.

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