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Президент: Доходы от нефти и газа были использованы для решения проблем с безработицей и бедностью

Президент: Доходы от нефти и газа были использованы для решения проблем с безработицей и бедностью Что касается устойчивого развития и энергетики, думаю, что наши экономические показатели и социальные программы это наглядно показывают. Обеспечив справедливое распределение доходов от нефти и газа, мы использовали их для решения проблем с безработицей и
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 17:02
Президент: Доходы от нефти и газа были использованы для решения проблем с безработицей и бедностью

Что касается устойчивого развития и энергетики, думаю, что наши экономические показатели и социальные программы это наглядно показывают. Обеспечив справедливое распределение доходов от нефти и газа, мы использовали их для решения проблем с безработицей и бедностью.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"В начале нашего сотрудничества в области энергетики и получения первых доходов уровень бедности в Азербайджане был близок к 50 процентам, каждый второй человек был бедным. Среди беженцев этот показатель составлял более 75 процентов. Можете представить себе ситуацию. Сейчас мы снизили этот уровень до 5 процентов. То же касается и безработицы", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Neft və qaz gəlirləri işsizlik və yoxsulluq məsələlərin həlli üçün istifadə edilib

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