Президент: Доходы от нефти и газа были использованы для решения проблем с безработицей и бедностью

Президент: Доходы от нефти и газа были использованы для решения проблем с безработицей и бедностью

Что касается устойчивого развития и энергетики, думаю, что наши экономические показатели и социальные программы это наглядно показывают. Обеспечив справедливое распределение доходов от нефти и газа, мы использовали их для решения проблем с безработицей и

https://static.report.az/photo/0bca00c1-8368-34ad-837f-bb5f5a2ecd74.jpg https://static.report.az/photo/0bca00c1-8368-34ad-837f-bb5f5a2ecd74.jpg

Что касается устойчивого развития и энергетики, думаю, что наши экономические показатели и социальные программы это наглядно показывают. Обеспечив справедливое распределение доходов от нефти и газа, мы использовали их для решения проблем с безработицей и бедностью. Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА. "В начале нашего сотрудничества в области энергетики и получения первых доходов уровень бедности в Азербайджане был близок к 50 процентам, каждый второй человек был бедным. Среди беженцев этот показатель составлял более 75 процентов. Можете представить себе ситуацию. Сейчас мы снизили этот уровень до 5 процентов. То же касается и безработицы", - добавил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал