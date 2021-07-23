Президент Азербайджана: В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?

"И знаете, давайте скажем откровенно, это была провокация, совершенная советским правительством для искусственного создания постоянного очага конфликта в Азербайджане. Создать на нашей исторической земле Нагорно-Карабахскую автономную область, сделать одн

"И знаете, давайте скажем откровенно, это была провокация, совершенная советским правительством для искусственного создания постоянного очага конфликта в Азербайджане. Создать на нашей исторической земле Нагорно-Карабахскую автономную область, сделать одно из сел – Ханкенди, который являлся селом, ее центром и назвать именем палача Шаумяна было крайне негативным шагом в отношении азербайджанского народа. Это было оскорблением для нас".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"История все расставила по местам. Что касается статуса, то сегодня там проживает 25 тысяч человек. У нас достаточно широкая и разносторонняя информация о происходящих там процессах. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, потому что они находятся чуть ниже нас. Реальное число жителей там – 25 тысяч. Назывались и другие цифры, мол, после войны туда вернулись более 50 тысяч человек. Возможно, но вернуться не означает остаться там. Вернулся, затем уехал обратно. Во-вторых, у нас есть различные технические средства, спутник. Мы знаем количество машин там. Видим передвижение людей. Как говорится, есть другие объективные средства, беря которые за основу, мы в точности знаем, сколько человек там проживает, - максимум 25 тысяч. Мы проводим ежедневный мониторинг – сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало. Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим - и Ханкенди, и коридор. Так что этому надо положить конец. Количество ежедневно выезжающих оттуда машин значительно превышает количество въезжающих. В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?", - отметил Ильхам Алиев.