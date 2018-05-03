Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по развитию виноделия

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по развитию виноделия в Азербайджанской Республике в 2018-2025 годах".

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением утверждена "Государственная программа по развитию виноделия в Азербайджанской Республике в 2018-2025 годах".

Кабинету министров поручено совместно с соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти принять необходимые меры для обеспечения выполнения Государственной программы; министерству экономики поручено координировать с министерством сельского хозяйства реализацию предусмотренных мер и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения Государственной программы.