 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана утвердил Госпрограмму по развитию виноделия

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по развитию виноделия в Азербайджанской Республике в 2018-2025 годах".

    Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением утверждена "Государственная программа по развитию виноделия в Азербайджанской Республике в 2018-2025 годах".

    Кабинету министров поручено совместно с соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти принять необходимые меры для обеспечения выполнения Государственной программы; министерству экономики поручено координировать с министерством сельского хозяйства реализацию предусмотренных мер и раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения Государственной программы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi