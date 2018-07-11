Президент Азербайджана подписал закон об устранении ограничений в отношении иностранцев

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Миграционный кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменению, с условием уплаты штрафа устраняется запрет на въезд в Азербайджан иностранцев, которые за последние три года были привлечены к административной ответственности два или более раз.

Согласно дополненному к статье 16 (запреты и ограничения, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику) пункту, предусмотренные в пункте 16.1.8 (если лицо за последние три года было дважды или более привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства) данной статьи лица при выплате штрафа освобождаются от запрета на въезд в Азербайджан.

Изменен срок регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане.

Согласно добавлению в статью 21 (Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджанской Республике), временно пребывающие в Азербайджанской Республике более 15 дней иностранные граждане или лица без гражданства должны быть зарегистрированы по месту пребывания. До настоящего времени этот срок составлял 10 дней.