Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума

За два с половиной года, прошедших после войны, весь мир, в том числе антиазербайджанские силы, увидели нашу несгибаемую волю.

За два с половиной года, прошедших после войны, весь мир, в том числе антиазербайджанские силы, увидели нашу несгибаемую волю.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Никто не может повлиять на нашу волю. Никто не может говорить с нами языком ультиматума. Мы доказали это Армении во Второй Карабахской войне, мы доказали это покровителям Армении в течение двух с половиной лет после войны", - отметил глава государства.