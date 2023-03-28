О нас

Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума

Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума За два с половиной года, прошедших после войны, весь мир, в том числе антиазербайджанские силы, увидели нашу несгибаемую волю.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:28
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума

За два с половиной года, прошедших после войны, весь мир, в том числе антиазербайджанские силы, увидели нашу несгибаемую волю.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Никто не может повлиять на нашу волю. Никто не может говорить с нами языком ультиматума. Мы доказали это Армении во Второй Карабахской войне, мы доказали это покровителям Армении в течение двух с половиной лет после войны", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: 'No one can speak to us in the language of ultimatums'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışa bilməz"

Самое важное

Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
ФотоСегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
28 марта 2023 г. 10:28
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
28 марта 2023 г. 10:07
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
27 марта 2023 г. 19:57
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
27 марта 2023 г. 19:53
Байден поздравил Ильхама Алиева
Байден поздравил Ильхама Алиева
27 марта 2023 г. 19:48
Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле
Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле
27 марта 2023 г. 17:25
Сотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
ФотоСотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
27 марта 2023 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi