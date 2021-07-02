Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.
Как передает Report, распоряжением за отличие в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка, при выполнении служебных обязанностей, связанных с контролем за соблюдением требований особого карантинного режима, введенного в стране, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение режима военного положения, обеспечении общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях, следующие сотрудники Министерства внутренних дел награждаются:
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Керимова Огтая Аскер оглу – генерал-майора полиции
медалью "За Отчизну"
Абдуллаева Заура Натиг оглу – генерал-майора полиции
Керимова Ордухана Алгайыт оглу – полковника полиции в отставке
Махмудова Тогрула Рамиз оглу – полковника полиции
Мехдиева Фархада Сулейман оглу – полковника полиции
Мамедова Хагани Сейфулла оглу – полковника полиции
Мамедова Махира Али оглу – полковника полиции
Мамедова Музаффара Газанфар оглу – полковника полиции
Миргусейнова Хайяма Джахангир оглу – полковника полиции
Набиева Заура Али оглу – полковника полиции
Абдуллаева Шахида Мурсал оглу – полковника-лейтенанта полиции
Гейдарова Арзу Афет оглу – полковника-лейтенанта полиции
Гулиева Эльмара Махар оглу – полковника-лейтенанта полиции
Гурбанова Рахмана Ниязи оглу – полковника-лейтенанта полиции
Мамедова Мамедали Гасан оглу – полковника-лейтенанта полиции
Мамедова Руфата Низами оглу – майора полиции
Бехбудова Мурада Ариф оглу – капитана полиции
Алиева Мубариза Везир оглу – старшего сержанта полиции
медалью "За отвагу"
Магеррамова Самеда Акиф оглу – полковника полиции
Гаджиева Намига Фаррух оглу – полковника-лейтенанта полиции
Салахова Фаига Фарман оглу – полковника-лейтенанта полиции
Алиева Махира Боран оглу – майора полиции
Алиева Семендера Азиз оглу – майора полиции
Мамиева Рази Афтандиль оглу – лейтенанта полиции
Мамедова Махира Таир оглу – старшего сержанта полиции
Худиева Вугара Юсиф оглу – старшего сержанта полиции в отставке.