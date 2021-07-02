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Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД

Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.
Внутренняя политика
2 июля 2021 г. 14:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства внутренних дел.

Как передает Report, распоряжением за отличие в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка, при выполнении служебных обязанностей, связанных с контролем за соблюдением требований особого карантинного режима, введенного в стране, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение режима военного положения, обеспечении общественного порядка и безопасности на освобожденных от оккупации территориях, следующие сотрудники Министерства внутренних дел награждаются:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Керимова Огтая Аскер оглу – генерал-майора полиции

медалью "За Отчизну"

Абдуллаева Заура Натиг оглу – генерал-майора полиции

Керимова Ордухана Алгайыт оглу – полковника полиции в отставке

Махмудова Тогрула Рамиз оглу – полковника полиции

Мехдиева Фархада Сулейман оглу – полковника полиции

Мамедова Хагани Сейфулла оглу – полковника полиции

Мамедова Махира Али оглу – полковника полиции

Мамедова Музаффара Газанфар оглу – полковника полиции

Миргусейнова Хайяма Джахангир оглу – полковника полиции

Набиева Заура Али оглу – полковника полиции

Абдуллаева Шахида Мурсал оглу – полковника-лейтенанта полиции

Гейдарова Арзу Афет оглу – полковника-лейтенанта полиции

Гулиева Эльмара Махар оглу – полковника-лейтенанта полиции

Гурбанова Рахмана Ниязи оглу – полковника-лейтенанта полиции

Мамедова Мамедали Гасан оглу – полковника-лейтенанта полиции

Мамедова Руфата Низами оглу – майора полиции

Бехбудова Мурада Ариф оглу – капитана полиции

Алиева Мубариза Везир оглу – старшего сержанта полиции

медалью "За отвагу"

Магеррамова Самеда Акиф оглу – полковника полиции

Гаджиева Намига Фаррух оглу – полковника-лейтенанта полиции

Салахова Фаига Фарман оглу – полковника-лейтенанта полиции

Алиева Махира Боран оглу – майора полиции

Алиева Семендера Азиз оглу – майора полиции

Мамиева Рази Афтандиль оглу – лейтенанта полиции

Мамедова Махира Таир оглу – старшего сержанта полиции

Худиева Вугара Юсиф оглу – старшего сержанта полиции в отставке.

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Версия на азербайджанском языке Prezident DİN-in əməkdaşlarını təltif etdi - SİYAHI

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