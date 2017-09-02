Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Лянкяранский район

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Лянкяранский район.

Как передает Report, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Лянкяран, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проведенных вокруг памятника, а также во всем районе.