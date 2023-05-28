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Президент Алиев: Мы никогда не могли согласиться, чтобы Лачын и Кяльбаджар навсегда остались в руках Армении

Президент Алиев: Мы никогда не могли согласиться, чтобы Лачын и Кяльбаджар навсегда остались в руках Армении И вы, и весь азербайджанский народ, и вся мировая общественность хорошо знали и знают, что Армения не хотела по доброй воле покинуть наши земли, не хотела выходить с оккупированных земель.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 12:30
Президент Алиев: Мы никогда не могли согласиться, чтобы Лачын и Кяльбаджар навсегда остались в руках Армении

И вы, и весь азербайджанский народ, и вся мировая общественность хорошо знали и знают, что Армения не хотела по доброй воле покинуть наши земли, не хотела выходить с оккупированных земель.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Глава государства напомнил, что Армения просто ради видимости, для того, чтобы обмануть международных посредников, ввести в заблуждение международную общественность, заявляла о готовности вернуть пять районов и выдвигала предложения о том, чтобы Лачын и Кяльбаджар навсегда остались у них. "Мы же никогда не могли бы согласиться на это. Я всегда говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена полностью. Сегодня благодаря героизму победоносной Азербайджанской армии мы добились этого. Мы на поле боя нанесли поражение врагу", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We could never agree that Lachin and Kalbajar would have remained in the hands of Armenia forever'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Laçın və Kəlbəcərin Ermənistanın əlində həmişəlik qalması ilə heç vaxt razılaşa bilməzdik

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