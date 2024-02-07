Председатель участка: Выборы проходят прозрачно

На избирательном участке № 2 Ясамальского третьего избирательного округа № 17 выборы проходят в условиях полной прозрачности.

На избирательном участке № 2 Ясамальского третьего избирательного округа № 17 выборы проходят в условиях полной прозрачности.

Об этом Report заявила председатель участка Мадина Набиева.

Она отметила, что на данном участке зарегистрировано 940 человек: "До 10 часов проголосовало 139 человек. Никаких нарушений не зафиксировано. Люди свободно участвуют в голосовании. Выборы проходят на высоком уровне и полностью прозрачно".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.